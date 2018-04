Vom Osterhasen und Osterstorch

Der Osterhase versteckt in unserer Region die Eier, die dann von den Kindern mit viel Freude gesucht werden - das ist allgemein bekannt. Dass diese Aufgabe in der Schweiz der Kuckuck, in Österreich der Hahn und in Hannover und Westfalen der Fuchs übernimmt, das wissen wohl nur die wenigsten. In Ostheim gibt es sogar den Osterstorch, der die Kinder beschenkt, eine Tradition, die es auch in Thüringen gibt. Diese und viele weiteren Informationen wurden bei der Familienführung "Osterbräuche in der Rhön" in den Museen Schloss Aschach vermittelt. Museumspädagogin Susanne Bocklet entführte die kleinen und großen Besucher in österliche Welten, was für alle sehr interessant war. So stellte sie sich die Frage, warum es gerade der Hase ist, der die Eier bringt und hatte gleich darauf die Antwort parat: der Hase bekommt im Frühjahr als erstes Tier seine Jungen, was ihn geradezu prädestiniert, als Symbol von Ostern bzw. des Frühlings gesehen zu werden. Doch auch dass das Osterfest im Jahr 325 n. Chr. beim Konzil von Nicäa auf den 1. Sonntag nach dem 1. Frühlingsvollmond gelegt wurde, konnte man hier erfahren. Natürlich wurde ebenso erläutert, warum man in der Karwoche mit Klapperkästen unterwegs ist. Dabei wurden neben diesen auch die so genannten "Hammerklappern" gezeigt, die auch bei der Liturgie zum Einsatz kommen. Susanne Bocklet verstand es dabei, die Besucher in vergangene Zeiten zu versetzen. Bei einem Rundgang durch das Volkskundemuseum konnte man sich einen Überblick darüber verschaffen, wie man früher gelebt und welche Traditionen zu Ostern es früher gegeben hat. So erfuhren die Zuhörer, dass früher die Eier mit Zwiebelschalen und auch Blaukraut gefärbt wurde. Natürlich wurde ein besonderes Gebäckstück gezeigt, das in der Osterzeit in Ostheim verteilt wird: nämlich der Osterstorch, der mit den Farben rot, weiß und grün geschmückt ist, was wiederum Symbole des Ostergeschehens sind. Am Ende der Veranstaltungen durften die Kinder dann im Schlosspark Ostereier suchen. Ob diese allerdings der Osterhahn, der Osterstorch, der Osterhase oder ein anderer Protagonist versteckt hat oder ob hier alle einträchtig zusammengearbeitet haben - das konnte schlussendlich nicht geklärt werden. Für die Kleinen war es dennoch ein großer Spaß, sich auf die Suche nach den Eiern und den Schokoladenhasen zu begeben.