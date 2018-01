Vom Krankenhaus ins Gefängnis: Mann überführt sich selbst in Unterfranken

Eine Polizeistreife wurde am späten Mittwochabend in ein Bad Kissinger Krankenhaus gerufen, weil sich ein 55-Jähriger weigerte, das Gebäude zu verlassen. Laut der Polizei verlangte der Mann zuvor nach Schmerzmitteln, die ihm jedoch nicht gegeben werden konnten.Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Schweinfurt besteht. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest. Die nächste Zeit wird er nun in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Würzburg verbringen.