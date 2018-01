Diese wird Roland Halbritter kuratieren. Der Maler Sterl war neben Liebermann, Corinth und Slevogt der wichtigste Maler des deutschen Impressionismus. Die Ausstellung lautet: "Der sächsische Maler Robert Sterl - Vom Illustrator zum Impressionisten" und zeigt eben auch das frühe Werk des Künstlers als Illustrator.



Eine Retrospektive des Künstlers wird ab 28. März bis 1. Juli zu sehen sein. Seine Illustrationen in der Spielzeugwelt des gleichen Museums bereits ab 7. März bis 1. Juli.



Es werden für diese Ausstellung Werke aus Privatbesitz als auch aus dem Robert-Sterl-Haus in Sachsen zusammengeführt werden. Gemälde, Aquarelle, Gouachen, Zeichnungen und Lithografien werden gezeigt. Robert Sterl war auch einmal Kurgast in Bad Kissingen



Zur Ausstellung erscheinen zwei Begleitpublikationen, eine über das illustratorische Frühwerk ist bereits erschienen - die Teilausstellung konnte bereits im Sommer im Robert-Sterl-Haus gezeigt werden.