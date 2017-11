Vier Einsätze für Waldfensters Feuerwehr

Vier Einsätze hatte die Feuerwehr Waldfenster im laufenden Jahr 2017. Das berichtete Kommandant Thomas Straub in der Jahreshauptversammlung. Im Februar musste ein Keller ausgepumpt werden, im März musste Am Kirchberg eine Glut abgelöscht werden. Im Juni waren die Feuerwehrleute bei einem Kellerbrand in Stralsbach gefordert. Und im Oktober musste der Rettungsdienst unterstützt werden, und insgesamt neun mal galt es, den Verkehr zu sichern.



Die Feuerwehr Waldfenster hat derzeit insgesamt 210 Mitglieder, davon sind 67 aktive und 12 weiblich. 13 Mitglieder sind Atemschutzgeräteträger, 16 Mitglieder mit Dienstzeitunterbrechung und 23 Jugendliche.



Insgesamt haben 21 Gruppenübungen und eine Gesamtübung mit allen drei Gruppen Mitte Juli stattgefunden, berichtete Thomas Straub weiter. Die nächste Gruppenführer- und Maschinistenübung sei für Samstag, 2. Dezember, geplant.



Dann ließ der Kommandant die wichtigsten Aktionen des vergangenen Jahres Revue passieren. Dazu gehörte zum Beispiel, dass die Werkstatt ausgeräumt und mit neuen Schränken ausgestattet wrude, dass die Wasserstelle neben dem Kindergarten gesäubert wurde und von der Feuerwehr Kürnach Schutzanzüge gekauft wurden.



Vier Kameraden haben das Feuerwehrsportabzeichen in Gold abgelegt. Fabian Albert hat die Ausbildung zum Digitalsprechfunker abgeschlossen, außerdem hat er gemeinsam mit Simon Kleinhenz den Gruppenführer-Lehrgang in Regensburg bzw. Würzburg absolviert. Schließlich haben

Simon Kleinhenz und Jochen Schlereth auch am Fahrsicherheitstraining teilgenommen. Fabian Albert und Simon Kleinhenz sind zum Löschmeister befördert worden. Außerdem wurde

Roland Kleinhenz für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.



Die Übungsbeteiligung allgemein sei noch ausbaufähig, sagte der Kommandant zum Abschluss. Sie finden einheitlich für beide Gruppen donnerstags statt.



Schließlich gab er noch einen Ausblick auf 2018: Es werde eine neue Gruppeneinteilung in alt und jung geben. Außerdem höre Marco Seller als Gruppenführer auf, es rücken Simon Kleinhenz und Fabian Albert (II. Gr.) nach. Steffen Schlereth bleibe weiterhin Gruppenführer I. Gruppe. Seine beiden Stellvertreter sind Gerhard Müller und Sabrina Schmitt.



Informationen über den Übungsblock gebe es vor Beginn an alle über WhatsApp, auch Benachrichtigung über den Übungsplan, der aber auch weiter im Vereinskasten ausgehängt werde.

Die Alarmierung sei auch nur über Handy möglich, da man keine Sirene habe.Nachwuchskräfte werden immer gesucht.



Die Leistungsprüfungen finden im kommenden Jahr vom 16. bis 28. April statt.