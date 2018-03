Viele junge Leute bei Bad Kissingens DRLG

Vorsitzender Markus Brandl präsentierte in seinem Jahresrückblick Highlights, wie die Weihe des neuen Einsatzfahrtzeuges, die Teilnahme an den Bayerischen Meisterschaften und eine erfolgreiche Wachsaison an der Ostsee am Strand von Schönhagen. Außerdem unterstützten die DLRGler die Stadt Bad Kissingen beim Rettungswachdienst in Frei- und Hallenbad. Aber nicht nur im Wasser, sondern auch außerhalb und am Wasser habe die DLRG viel zu tun gehabt.



Der Technische Leiter für Ausbildung, Claus Huber, berichtete, dass die Kissinger DLRG-Retter im vergangenen Jahr zu drei Einsätzen alarmiert wurden. Außerdem unterstützten sie die Stadt beim Rakozcy-Fest und beim Run&Fun.



Christian Wöhning, Leiter des JET-Teams (Jugend-Einsatz-Team), präsentierte eine erstaunliche Bilanz. Das Jet-Team durchlief vier Übungen und eine Sanitätsausbildung. Außerdem unterstützte es den Verein bei der Fahrzeugweihe in der Stadtpfarrkirche. Dank einer Spende konnte allen Jugendlichen passende Einsatzkleidung zur Verfügung gestellt werden.



Zum Wasserrettungsdienst Küste gab es aus Schönhagen einiges zu berichten. Nachdem der Bad Kissinger Ortsverband im letzten Jahr die Patenschaft für den Strand übernommen hatte, wurde Jürgen Voigt als Verantwortlicher bestimmt. Voigt sagte, er sei stolz auf seine Wache. Mehr als die Hälfte der Wachmannschaft sei in der Saison von Kissinger Rettungsschwimmern gestellt worden. Mit dem Neubau der DLRG-Wache sei die Zukunft der DLRG vor Ort gesichert.



Die beiden Vorsitzenden, Katharina Rustler und Nina Rittelmeier, berichteten über den neuen Jugendvorstand und die Aktivitäten außerhalb des Trainings. Die Vereinsmeisterschaft sei ein voller Erfolg gewesen, denn die Erstplatzierten konnten sich für die Unterfränkischen- und Bayerischen Meisterschaften qualifizieren und vordere Platzierungen einfahren. Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung hatte zudem der erste Ortsverbandsjugendtag der DLRG Bad Kissingen stattgefunden.



Bürgermeister Anton Schick und Vorsitzender Markus Brandl zeichneten Florian Vierheilig für 25 Jahre DLRG-Mitgliedschaft mit dem silbernen Ehrenabzeichen aus. Schatzmeister Frank Wehner berichtete, dass der Ortsverband derzeit 291 Mitglieder hat. Zwei Drittel davon seien Jugendliche.



Für die Rettungsorganisationen sprach Stefan Haschke von der Kissinger Polizei. Er lobte die gute Zusammenarbeit. Markus Brandl betonte ebenfalls, dass Stadt, Landratsamt, Feuerwehr und alle anderen Rettungsdienste hervorragend zusammenarbeiten.