Viele Fragen an den Oberbürgermeister

von THOMAS AHNERT

Eigentlich war die Frage ganz harmlos gemeint: "Wie sind die Maßnahmen denn angekommen", wollte Oberbürgermeister Kay Blankenburg von den Kleinbracher Bürgern wissen. Die Maßnahmen, das waren die Ausstattung des Kinderspielplatzes mit einem Holzschiff, einer Wippe und einer Doppelschaukel und andererseits die Schließung und Rückbau des Spielplatzes mit Bolzplatz. "Der Spielplatz mit den neuen Geräten wird sehr gut angenommen, Da sind fast immer Kinder drauf, wenn man vorbeigeht", war der allgemeine Tenor und das, was der Oberbürgermeister hören wollte.

Was ihn allerdings überraschte, war die heftige Reaktion auf die Schließung des anderen, die immerhin schon zwei Jahre her ist, die Wand des Unverständnisses, gegen die er stieß: "Warum ist der denn überhaupt beseitigt worden?", wurde er mehrfach gefragt. "Kein Mensch versteht, dass er zu einer Grünanlage zurückgebaut wurde. Der Bolzplatz wird jetzt vermisst." Vor allem Tischtennis wurde dort viel gespielt.

Der OB ging in die Gegenoffensive: "Wir haben 2012 im Familienbeirat zusammen mit den Kindern ein Spielplatzkonzept erstellt und dabei festgestellt, dass ein Spielplatz in Kleinbrach ausreichend ist. Sollen wir ihn jetzt wieder anlegen? Das wäre ein Schildbürgerstreich." Aber die Kleinbracher gaben sich noch nicht geschlagen: "Für den Rückbau waren 14 Tage Leute im Einsatz. Für das Geld, was das gekostet hat, hätte man den Bolzplatz noch 20 Jahre mähen können."

Etwas Ruhe kehrte wieder ein, als der OB darauf hinwies, dass in dieser Sache bereits eine Gruppe Jugendlicher war. Mit ihnen hat er vereinbart, den Skatersquare an der Columbiastraße im Gewerbepark Sinnberg noch zu erweitern und im Interesse der Jugendlichen auszubauen. Die Planungen sind angelaufen.

Nicht einhellig begrüßt wurde eine weitere Baumaßnahme. In der St.-Andreas-Straße, der Zufahrt zum Friedhof, wurden die Straßenränder mit Rasengittersteinen befestigt. Das sei sicher nicht das Optimum, meinte Blankenburg. Aber eine stabile Befestigung und damit Verbreiterung der Fahrbahn wäre beitragspflichtig für die Anlieger gewesen. "Und leider hält sich nicht jeder an das Halteverbot." Da könne man mal den Verkehrsüberwachungsdienst hinschicken. "Aber der kontrolliert dann nicht nur dort in Kleinbrach." Aber die Bürger wollten auch wissen, warum die Befestigung nicht bis zum Ende durchgezogen wurde, und sie vermissen eine weitere Lampe, um die Straße ausreichend zu beleuchten.

Neues gibt's aus der Au. Die Straße, die am rechten Saaleufer Kleinbrach mit der Nordbrücke verbindet, soll für den Durchgangsverkehr geschlossen werden. Ihr Zustand ist zu schlecht (Blankenburg: "Die Straße steht auf der Priorisierungsliste bestimmt nicht auf den vorderen Plätzen.") und sie wird nicht wirklich gebraucht. Nur die Zufahrt zum Sportplatz wird weiter möglich sein. Deshalb will die Stadt an den beiden Enden zwei Schilder anbringen: "Tempo 30" und "Durchfahrt gesperrt; frei für Anlieger". Das Problem: Das Straßenbauamt muss erst seine Beschilderung ändern und den Linksabbiegehinweis für Fahrzeuge aus dem Klauswald beseitigen. Hat es aber noch nicht. Deshalb will der OB jetzt Druck machen: "Wir werden unsere Schilder auf jeden Fall nächste Woche aufstellen."

Wann denn der Fußweg zwischen Kleinbracher Straße und Eichelberg endlich wieder eröffnet wird, wollten einige Kleinbracher wissen, die zurzeit Umwege in Kauf nehmen müssen. Der Weg war vor einiger Zeit gesperrt worden, weil bei einem angrenzenden Gebäude Einsturzgefahr besteht. Das gehe seinen Gang. Wegen eines Todesfalles sei es zu Verzögerungen gekommen, sagte Blankenburg. Aber der Nachlassverwalter habe einen Käufer für das Anwesen gefunden, der die brüchige Giebelwand möglichst bald wieder standsicher machen will.

In der Kritik stand auch die Radwegesituation. Wegen des schlechten Zustands eines 220 Meter langen Teilstücks an der Saalebrücke will Blankenburg mit seinem Bad Bockleter Amtskollegen Andreas Sandwall Kontakt aufnehmen, denn der Weg liegt auf Bockleter Gemarkung. Den Vorschlag, die Pflege der Kleinbracher Radwege mit der der Kernstadt gleichzustellen (Wegränder mähen, Winterdienst, Belag), hörte er sich zumindest mit Interesse an.

Und noch eine gute Nachricht hatte der OB für die Hausbesitzer: Das Wasserwirtschaftsamt will das Saale-Wehr an der Oberen Saline um 33 Zentimetr absenken, damit das Wasser bei Hochstand schneller in Richtung Bad Kissingen abfließt. So komme es nicht mehr so schnell zu Überflutungen. "Ob 33 Zentimeter ausreichen, kann ich nicht beurteilen. Notfalls müssen wir nachbessern."