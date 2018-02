Versprochen: Mehr lesen, weniger fernsehen

Lesen ist etwas, das in andere Welten versetzt. "Wer viel liest, der wird reich an Bildern im Kopf, doch wer niemals in ein Buch schaut, der bleibt ein armer Tropf", heißt es im Lied "Lesemillionär" aus der Feder von Kinderbuchautor Armin Pongs. "Lies, so viel Du kannst", war deshalb auch sein Tipp beim "Lesekonzert" an der Sinnberg-Grundschule in Bad Kissingen. Die Schülerinnen und Schüler begaben sich mit Pongs und dem Musiker Dave Anderson auf eine Reise durch die Welt von "Krokofil", einem kleinen grünen Krokodil, das mit seinen Freunden die Welt durchwandert und dabei viele Abenteuer erlebt. Bei der Autorenlesung fesselte der Autor die Kinder mit seinen phantasievollen Geschichten und alle hatten sichtlich viel Spaß, auch die Lehrer.

Dass das kleine grüne Krokodil bei den Schülerinnen und Schüler kein Unbekannter ist, zeigte sich, als sie beim Lied "Lesemillionär" begeistert mitsangen. "Mehr lesen, weniger fernsehen" - dieses Versprechen gaben sie Pongs gerne. Natürlich hatte er auch einige Geschichten mitgebracht. So das von Krokofil und seinen Freunden, die sich aufmachen, um die Bremer Stadtmusikanten zu suchen und sich dann auf die Reise nach Bremen zu machen. "Denn die Stadtmusikanten sind dort eigentlich nie angekommen", sagt Pongs. Fantasievoll war der Ausflug, so dass die Kinder wie gebannt an den Lippen des Autors hingen, um ja nichts von der Reise zu verpassen. Geschickt gelang es Pongs, hier auch verschiedene Märchen einzuflechten, bei welchem sich die Schülerinnen und Schüler als wahre Experten zu erkennen gaben und jedes einzelne erkannten. "Die Bilder, die im Kopf entstehen, sind sehr wichtig: sie bleiben ein Leben lang im Kopf", sagte Armin Pongs. Und man merkte hier, dass für die Kinder mit dem Erlernen des Lesens und auch des Schreibens ein Traum in Erfüllung gegangen war: Jetzt können sie sich selbst auf die phantasievollen Reisen im Kopf begeben. Vergessen wurde dabei auch die Musik nicht, für die Dave Anderson sorgte. Kindgerecht, dabei aber anspruchsvoll waren die Lieder, bei denen die Kinder mitmachten und mitsangen. So beispielsweise beim Marsch der "Silberknöpfe", bei dem die Schülerinnen und Schüler mit viel Spaß dabei waren. So wurde es ein interessanter Vormittag, bei dem die Kinder miteinbezogen wurden: sie mussten sich zum Beispiel die verschiedenen Nuancen der Farbe grün in einem Lied merken, hierfür gab es dann eine begehrte Lesemuschel. Am Ende der rund einstündigen Vorstellung erneuerten die Kinder gerne ihr Versprechen: weniger fernsehen, mehr lesen.

"Es ist eine Kunst, Bücher für Kinder zu schreiben, die diese auch gerne lesen und mit denen sie sich identifizieren", sagte Rektor Karl-Heinz Deublein von der Sinnberg-Grundschule Bad Kissingen. Armin Pongs könne sich in die Gedankenwelt der Schülerinnen und Schüler hineinversetzen und die Faszination zu Lesen sehr gut vermitteln. Bereits zum zweiten Mal war der Autor in der Sinnberg-Grundschule, so dass viele Schülerinnen und Schüler ihn schon kannten.

"Mit dem Lesekonzert wollen wir die Lesemotivation der Kinder steigern", erklärte Lehrerin und "Lesebeauftragte" Christine Steigmeier. Eine Lesung mit dem Autor Armin Pongs wirke hier sehr motivierend für die Schülerinnen und Schüler. "Da wir eine sehr musikalische Schule sind, war es uns ein Anliegen, dass hier auch Lieder gesungen werden. Mit Dave Anderson aus München, der Komponist und Songschreiber für Bands wie "Sportfreunde Stiller" ist, wurde dies auch sehr gut umgesetzt. "Da wir in den Klassen auch sehr viele Migranten haben, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist, ist das Lesen besonders wichtig, da man so leichter die Sprache lernen kann", hat Steigmeier die Erfahrung gemacht. In jedem Fall machte Armin Pongs bei seinem Lesekonzert deutlich, dass das Lesen ein Erlebnis ist, bei dem die Kinder in andere Welten abtauchen können, was viel Spaß macht.