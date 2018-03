Vergissmeinnicht das Stiefmütterchen

Passend zum bevorstehenden Osterwochenende bereiten die Fachkräfte der Kurgärtnerei der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH die Kuranlagen auf den bevorstehenden Frühling vor. In den nächsten Wochen ziehen circa 13 500 Frühblüher und Kübelpflanzen in die Grünanlagen in Bad Kissingen und Bad Bocklet ein. Die Kuranlagen werden mit österlichen Dekoraktionselementen geschmückt. Anfang der Woche starteten die Fachkräfte der Kurgärtnerei der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH im Kurgarten und entlang der Wandelhalle mit der Frühjahrsbepflanzung.

In den kommenden Wochen werden Gänseblümchen, Goldlack und Hornveilchen in verschiedenen Sorten und Farben eingepflanzt. Die Vorbereitungen für die Farbenpracht begannen bereits im Herbst, als zahlreiche Krokusse-, Narzissen- und Tulpenzwiebeln in den Boden gesetzt wurden. Im Laufe der nächsten Wochen entfalten diese Zwiebelgewächse, je nach Witterung, ihre volle Blütenpracht und bieten Gästen und Einwohnern zusammen mit den Frühblühern eine einzigartige Gestaltung der Gartenanlagen.

Im nächsten Schritt werden die Wechselpflanzungsbeete im Rosengarten entlang der Saale mit Blumen wie Vergissmeinnicht und Hornveilchen versehen. Im Anschluss daran werden die Anlagen in Bad Bocklet bepflanzt. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und dauern voraussichtlich bis Mitte der kommenden Woche an. Die Fachkräfte der Abteilung Kurgärtnerei verbreiten mit duftenden Blumengestecken und stilvoll gestalteten Deko-Elementen in den Kuranlagen Ostergefühle.

Gleichzeitig finden in den nächsten Wochen Wegbauarbeiten statt. Die Wege werden abschnittsweise gesperrt, damit diese für die kommende Saison begradigt und versandet werden können. Die Arbeiten beginnen an der Salinenpromenade. Anschließend werden die Hauptwege des Luitpoldparks und die Lindesmühlpromenade für ausgiebige Spaziergänge vorbereitet.