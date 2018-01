Vergebliches Werben um Jungen und Mädchen

Eine der engagiertesten Feuerwehren im Markt Burkardroth ist laut Drittem Bürgermeister Egon Kessler die Freiwillige Feuerwehr Lauter. Dennoch wurden bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag Klagen über fehlenden Nachwuchs laut. Zwar wurden viele Jungen und Mädchen angesprochen, aber ohne Erfolg. Sieben Jugendliche engagieren sich derzeit bei der Lauterer Wehr. Die allerdings waren mit 330 Stunden bei Übungen und anderen Veranstaltungen sehr aktiv.



Untersuchen lassen

Defizit herrscht auch bei den Atemschutzgeräteträgern. Von dem Dutzend können nur fünf eingesetzt werden, weil den anderen eine Untersuchung fehlt. Deshalb appellierten die örtliche Feuerwehrführung und Kreisbrandmeisters Klaus Preisendörfer, diese unbedingt machen zu lassen. Denn bei den Übungen habe sich gezeigt, dass zu wenige Atemschutzgeräteträger im Einsatz waren.

Zu sechs Alarmeinsätzen wurde die Lauterer Wehr im vergangenen Jahr gerufen. Inklusive der vier Absicherungen bei Veranstaltungen und Räumungsübung im Kindergarten leisteten die Freiwilligen hier 105 Stunden, berichtete Kommandant Matthias Nürnberger. Geübt wurden in Summe 648 Stunden.



Umgesetzt werden konnte letztes Jahr auch die Anschaffung eines Defibrillators. Dafür hatte die Feuerwehr 3500 Euro gesammelt. Den Restbetrag von 1750 Euro sowie die Unterhaltungskosten übernahm die Gemeinde Burkardroth.



Mit Einführung der Rauchmelderpflicht stellt die Feuerwehr nach zehn Jahren ein, den Neugeborenen in Lauter einen Rauchmelder zu schenken, informierte Nürnberger weiter.



Zum Jubiläum drei Tage feiern

Vorsitzender Thomas Nürnberger ging detailliert auf die Aktivitäten des 133 Mitglieder starken Vereins ein. Für dieses Jahr ist unter anderem geplant, Dach und Fenster am Feuerwehrhaus instandzusetzen. Auch stehen bereits die Vorbereitungen zum 140-jährigen Jubiläum auf der Tagesordnung. Geplant ist ein dreitägiges Fest, sagte der Vorsitzende. Ein Kommersabend soll bereits ein Jahr früher stattfinden.



Alle zwei Jahre ehrt der Feuerwehrverein seine langjährigen Mitglieder. So wurde Hilmar Gessner für 60 Jahre Treue ausgezeichnet. 40 Jahre dabei sind Siegbert Fehr, Georg Fehr, Rainer Lang, Egon Gessner, Kurt Manger, Roland Hartmann, Dieter Hartmann und Peter Schlereth. Horst Schlereth, Roland Beck und Thomas Nürnberger wurden für 35 Jahre geehrt.