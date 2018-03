Verdacht auf Kohlenstoffmonoxid

Die Feuerwehr Bad Kissingen musste am Freitagmorgen in die Theresienstraße in Bad Kissingen ausrücken. Nachdem der Rettungsdienst eine Patientin aus ihrer Wohnung ins Krankenhaus überführt hatte, klagten die Sanitäter über Übelkeit und Unwohlsein. Das deutete auf eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung hin, so dass die Feuerwehr Bad Kissingen alarmiert wurde, um die Ursache herauszufinden. "Wir hatten zunächst die Gastherme in Verdacht", erklärte Stadtbrandinspektor Harald Albert gegenüber unserer Zeitung. Der Verdacht der Wehrleute erhärtete sich jedoch nicht. Beim Messen der Luftzusammensetzung im Gebäude zeigten sich keine ungewöhnlichen Werte, so dass Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wieder abrücken konnten.