Vandalismus: In Unterfranken haben Unbekannte an einer Kirche randaliert

Der Polizeiinspektion Hammelburg wurde am Sonntagvormittag mitgeteilt, dass es im äußeren Bereich der St.-Johannes-Kirche zu Sachbeschädigungen kam. Die Tat dürfte sich in der vorangegangenen Nacht ereignet haben.Die eintreffende Streife stellte fest, dass bisher unbekannte Täter das Kirchenfenster zum Marien-Chor bewarfen und dadurch insgesamt acht Wabenfenster beschädigten.Weiterhin wurden diverse Blumenkübel umhergeworfen, welche dadurch zerbrachen. Die am Mahnmal anlässlich des Volkstrauertags abgelegten Blumenkränze wurden samt deren Ständer durch den oder die Täter auf die dahinter liegende Mauer geschleudert.Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf annähernd 1000 Euro. Die Polizei leitete nun Ermittlungen ein und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09732 / 906-0.