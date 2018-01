Unterricht begann pünktlich

Die Frage, wie sich das Zukunftskonzept der Schlossbergschule bezüglich der Schulkindbetreuung darstellt, hat Auswirkungen auf den Flächenbedarf, den die Regierung von Unterfranken bezuschussen wird. "Offene Ganztagsschule" oder "Hortsystem"; darüber konnte noch keine Einigung erzielt werden. Die Regierung, so Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) hat der Gemeinde kürzlich Zahlen ihrer Fördermittel mitgeteilt.

Für den Hort, der im Kindergarten untergebracht werden kann, werden 4102 Euro/qm für die Hauptnutzfläche und für die offene Ganztagesschule 3957 Euro/qm in Aussicht gestellt. Künftig wird die Schlossbergschule lediglich sechs Klassen à 70 Quadratmeter umfassen. Derzeit umfasst die Schlossbergschule 17 Klassenzimmer und eine Fläche von 1190 Quadratmeter. "Unser Ziel muss sein, soviel Quadratmeter wie möglich gefördert zu bekommen", betonte Bürgermeister Hofmann (CSU). Ob es letztlich auf eine Sanierung der Schule oder auf einen Neubau hinauslaufe, werde von der Regierung von Unterfranken nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden. Die Regierung, so der Bürgermeister, bezuschusse nur das wirtschaftlich günstigste Baukonzept.

Der Gemeinderat beschloss am Ende, für die Klassen 1 bis 4 der Grundschule einen Hort im Schulgebäude zu beantragen. Ein Förderantrag soll seitens der Verwaltung gestellt werden.

Private und gemeindliche Baumaßnahmen bildeten den Schwerpunkt bei den Beratungen. Zunächst nahmen die Räte die städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsarbeiten der Stadt Münnerstadt ohne Einwände zur Kenntnis. Mit 15 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme wurde der Errichtung eines Wohnungsanbaues mit Garage und Vergrößerung von Dachgauben zugestimmt. Einmütig zugestimmt wurde dem Bauvorhaben an der Ziegelei, das die Errichtung eines Carports und eines Gartengerätehauses betraf, die Befreiungen wurden erteilt. Die Erteilung einer isolierten Befreiung erfolgte auch für ein Gartengerätehaus am Schindgraben. Mit 17:0 wurde einer formlosen Bauvoranfrage für die Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses und Carports in der Frankenstraße zugestimmt.

Der Planungsauftrag für den Freizeit- und Grillplatz am Nüdlinger Bach wurde nach ausführlicher Diskussion an das Landschaftsarchitekturbüro Neisser (Bad Kissingen) vergeben. Es ergibt sich ein vorläufiges Honorar von brutto 32 682 Euro. Vor der endgültigen Gestaltung der Freizeitanlage, die bei den Haushaltsberatungen schon als Ziel festgeschrieben worden war, wird Landschaftsarchitekt Klaus Neisser seine Vorstellungen erläutern. Das Hauptaugenmerk soll auf eine Feuerstelle gelegt werden, meine Gemeinderat Volker Schäfer (SPD). Uwe Beer (CSU) plädierte dafür, den Architekten auch mit der Leistungsphase 9 zu beauftragen. Zweiter Bürgermeister Edgar Thomas (CSU) wies darauf hin, dass auf dem Freizeitgelände auch ein Kneippbecken vorgesehen sein sollte.



Stimmbezirke festgelegt

Für die Bundestagswahl am 24. September stattfindende Bundestagswahl wurden in der Gemeinde folgende Stimmbezirke gebildet: "Rathaus", "Alte Schule", k "Feuerwehrhaus Haard" sowie zweimal Briefwahl. Wegen der steigenden Zahl von Briefwählern wurde die Anzahl von Beisitzern in den Briefwahlbüros erhöht.

Die Wählergemeinschaft Bürgerblock Nüdlingen stellte einen Antrag auf Umsetzung des Energiekonzeptes der kommunalen Allianz Kissinger Bogen. Gemeinderat Christian Höfler (Bürgerblock) wies darauf hin, dass mit den Vorplanungen für ein Nahwärmenetz im Altort im Jahr 2017 begonnen werden sollte. Zeitnahe Informationsveranstaltungen sollten im Anschluss stattfinden. Mit 16:1 Stimmen fand der Antrag die klare Mehrheit. Matthias Weber (Junge Liste) hatte ein Spielgerät für zweijährige Kinder auf dem Spielplatz an der Friedenstraße beantragt. Der Gemeinderat beschloss, weitere Spielgeräte auszuschreiben. Ein weiterer Antrag der Jungen Liste betraf die Verlängerung bzw. Erweiterung der Fußgängerzone ab der Keltereistraße bis zur Alten Kläranlage. Der Antrag fand mit 14:3 Stimmen die klare Mehrheit.

Lobende Worte fand Anita Haub (Bürgerblock) für einen engangierten Bürger, der im Friedhof. Wege und Gräber in Ordnung brachte.