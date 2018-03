Unterfranken: Zeuge verfolgt Täter am Telefon und hilft Polizei bei der Festnahme

In Bad Kissingen hat ein 39-Jähriger beobachtet, wie zwei Männer kurz nach Mitternacht, die Scheibe eines Lottoladens in der Kurhausstraße einschlugen. Der Zeuge wählte sofort den Notruf. Er blieb bis zum Eintreffen der Streife am Telefon um den aktuellen Standort der Täter durchzugeben.Nachdem sie im Laden Tabakwaren und Lose geklaut haben, flüchteten sie laut Polizeibericht, in Richtung Lindesmühlpromenade. Dort traf auch die Polizeistreife ein. Ein 32-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, nachdem er die Tüte mit der gestohlenen Ware über eine Mauer geworfen hatte.Der mutmaßliche 35 jährige Komplize rannte weiter in Richtung Schloßstraße und ließ dabei eine Kiste Zigaretten fallen. Er wurde kurz darauf in der Kurhausstraße gefasst.Die Festgenommenen gaben den Einbruch zu. Die Bad Kissinger Polizei ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wegen dringenden Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.Die zwei Männer haben Tabakwaren und Lose im Wert von 1000 Euro erbeutet.