Unterfranken: Transporter erfasst Kind - Junge (5) schwer verletzt

Ein 5-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Ein Kleintransporter setzte im Zuge von Ladevorhaben zurück und erfasste den Jungen, der sich auf der Straße befand. Das teilt die Polizei am Freitag mit.Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach 15.00 Uhr in der Feuerbergstraße im Burkardrother Ortsteil Gefäll . Ein 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters setzte zurück und erfasste hierbei den Jungen mit dem Heck seines Fahrzeugs. Der 5-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen.Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des exakten Unfallhergangs werden durch die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck geführt.