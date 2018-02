Unterfranken: Tochter springt nach Streit aus Fenster - Vater zieht sie an den Haaren zurück

Ein heftiger Familienstreit hat sich am Mittwochvormittag in einer Asylbewerberunterkunft in Bad Kissingen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist eine 20-Jährige während eines Streits mit ihrem Vater aus dem Fenster gesprungen. Sie kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.Auslöser für den Streit war laut Polizei, dass der 48-jährige Vater nicht mit dem Beziehungsstatus seiner 20-jährigen Tochter einverstanden ist. Zunächst kam es deswegen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Währenddessen flüchtete die Tochter gegen 11.40 Uhr in das Badezimmer und sprang dort durch das Fenster - über drei Meter in die Tiefe. Die 20-Jährige verletzte sich dabei am Fuß.In einer nahe gelegenen Apotheke bat sie die Mitarbeiterinnen um Hilfe - woraufhin diese die Polizei verständigten. In der Zwischenzeit betrat auch der Vater die Apotheke. Er packte seine Tochter laut Polizei an den Haaren und zog sie zurück in das Unterkunftsgebäude. Die Polizisten waren schnell zur Stelle und trafen die beiden in deren Wohnung an.Die Tochter kam mit ihren Verletzungen ins Krankenhaus und wurde dort behandelt. Gegen den Vater läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung.