Unterfranken: Pannenhelfer wird zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 73-Jähriger laut Polizei mit seinem Auto vom Buchrasen kommend Richtung Bad Brückenau. Auf der Gefällstrecke Hammelburger Berg fuhr vor ihm ein weiteres Auto, welches aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn deutlich langsamer unterwegs war.Der 73-Jährige konnte nicht rechtzeitig abbremsen und geriet ins Rutschen. Er kollidierte dabei mit dem linken Heck des anderen Wagens. Im Anschluss rutschte er auf die Gegenfahrbahn.Hier stand ein 56-Jähriger auf der Fahrbahn vor seinem Auto, da ein Vorausfahrender in Richtung Buchrasen aufgrund der Schneeglätte am Berg liegen geblieben war. Der hilfsbereite Fußgänger wurde mit den Beinen zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt.Er musste mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Die freiwillige Feuerwehr regelte den Verkehr, bis die Unfallstelle wieder geräumt war.