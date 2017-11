Unterfranken: Mann randaliert in mehreren Supermärkten und bedroht Angestellten

Mann drohte er einem Angestellten, diesen abzustechen



Ein offensichtlich verwirrter Mann fuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad durch den E-Center in Bad Brückenau (Lkr. Bad Kissingen) und warf hierbei Waren aus den Regalen. Im Rahmen der Fahndung konnte er in der Innenstadt gestellt werden. Aufgrund einer Vielzahl von Straftaten musste der psychisch erkrankte Mann in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wie die Polizeiinspektion Bad Brückenau mitteilte.Am Mittwoch kurz nach 15:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann mit seinem Mountainbike durch den E-Center gefahren war und hierbei Waren aus den Regalen warf. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der Fahrradfahrer bereits entfernt. Er war weiter zum nahegelegenen Getränkemarkt gefahren, wo er nach einigen verbalen Entgleisungen Hausverbot erhielt.Schließlich drohte er einem Angestellten, diesen abzustechen, und entfernte sich. Als nächste Station fiel er in unangenehmer Weise bei TeGut auf. Auch hier versuchte er, mit seinem Fahrrad an den Kassen vorbei ins Geschäft zu gelangen. Die Angestellten sahen sich einem wirren Redeschwall ausgesetzt, in dem auch Beleidigungen enthalten waren. Erst nachdem er diverse Gegenstände aus dem Kassenbereich zu Boden geworfen hatte, kam er der Aufforderung zum Verlassen des Geschäftes nach.Einige Augenzeugen konnten den Fahrradfahrer gut beschreiben und so konnte eine Streifenbesatzung den Flüchtigen auf dem Parkplatz der Firma Aldi identifizieren. Allen Anhaltezeichen zum Trotz fuhr er mit seinem Fahrrad weiter und beleidigte die Beamten hierbei noch durch eindeutige Gesten.Er versuchte noch, der Polizei über schmale Rad- und Fußwege zu entkommen, konnte jedoch nach wenigen hundert Metern in der Innenstadt vorläufig festgenommen werden.Der junge Mann hatte im Rahmen seiner Irrfahrt eine Vielzahl von Straftaten begangen. Weitere Überprüfungen ergaben, dass er sich schon seit geraumer Zeit in psychiatrischer Behandlung befindet. Aufgrund seines massiven Auftretens am Mittwochnachmittag wurde eine sofortige Unterbringung in einem geeigneten Krankenhaus angeordnet und vollzogen.