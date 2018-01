Unterfranken: 54-Jähriger samt Auto 20 Meter durch die Luft geschleudert

Auf der Straße von Volkershausen in Richtung Maßbach kam ein 54-jähriger Autofahrer am Donnerstag von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Wie die Polizei berichtet, wurde das Fahrzeug, kurz vor 18.00 Uhr, in die Luft geschleudert und schlug etwa 20 Meter entfernt auf.Das total beschädigte Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrer kam mit dem Rettungswagen in ein Schweinfurter Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Volkershausen war mit 14 Einsatzkräften zum Absperren der Straße vor Ort.