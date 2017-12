Unterfranken: 17-Jährige wird von drei Männern verfolgt und verprügelt - Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, war ein 17-jähriges Mädchen am Freitagmorgen, gegen 1 Uhr, nach einem geselligen Abend mit Schulkollegen zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als ihr in der Hemmerichstraße drei männliche Personen folgten.Auf einem Parkplatz nahe der Sparkasse wurden die Männer schließlich handgreiflich. Einer der Männer trat und schlug auf das Mädchen ein. Die 17-Jährige setzte sich mit Tritten zur Wehr und konnte sich schließlich befreien und zu einer nahe gelegenen Bar flüchten.Das junge Mädchen wurde mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Nummer 0971 / 71490 entgegen.