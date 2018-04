Bad Kissingen: 20-Jähriger kommt mit Auto von Straße ab und kracht frontal gegen Baum

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Ostermontag in Bad Kissingen, als ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum prallte. Dies berichtet die Polizei.



Der 20-jährige war mit seinem Auto auf der B 287 von Hammelburg kommend in Richtung Bad Kissingen unterwegs. Etwa 500 Meter vor dem Ortsschild Bad Kissingen geriet er aus Unachtsamkeit leicht nach rechts ins Bankett und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug.



Der Pkw krachte im Anschluss ca. 20 Meter weiter frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit Knochenbrüchen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die FFW Bad Kissingen sicherte die Unfallstelle mit 15 Einsatzkräften ab.