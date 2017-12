Überraschender "Christmas Morning"

Wer nur mit mäßigen Erwartungen in das Konzert ging, wurde schnell eines Besseren belehrt. Denn es war kein normales Kurkonzert. Auf der Bühne fehlten zunächst die Trompete und die Posaune. Roman Riedel (Posaune) und Reinhold Roth (Trompete) traten von den rückwärts gelegenen Garderobe auf die spärlich erleuchtete Bühne und stimmten das Präludium des "Te Deum" von Marc-Antoine Charpentier, welches heute als Fanfare bei Fernseh-Übertragungen im Rahmen der Eurovision verwendet wird, als prächtiges Entree an.



Als Gastdirigent leitete Hermann Freibott erstmals das Kurorchester. Mit seinem Charme riss er nicht nur seine Musiker mit. In vier Proben hatte er ein Programm mit den 14 Musikern erarbeitet, das unglaublich spannend war. Von Wolfgang Amadeus Mozarts Ouvertüre zu "Zauberflöte" über die Fantasie zu Märchenoper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck bis zu dem "Weihnachtsklänge-Potpourri von Franz Stolzenwald hatte er Konzertliteratur ausgewählt, die stimmungsvoll einen Bogen vom Barock über Romantik bis zur Neuzeit spannte.



Brillant von den Musikern ungesetzt, ließ das Programm keine Wünsche offen. Dank toller Arrangements wurde jede Nummer zu einem Ohrwurm. Hermann Freibott hatte das Orchester voll im Griff, dirigierte mit viel Feingefühl, gab präzise die Einsätze und ließ so die Musik zu einem Hochgenuss werden.



Glanzpunkte waren auch die Solisten Maria-Theresa Freibott (Harfe) und Andrés Madariaga (Gitarre), beides herausragende Solisten. So setzte Theresa Freibott mit dem Konzert für Harfe in B-Dur von Georg Friedrich Händel Maßstäbe. Nicht minder brillant Andrés Madariaga mit Antonio Vivaldis "Konzert für Gitarre in D-Dur, RV 93.



Waren die rund 750 Zuhörer schon von dem regulären Programm aus dem Häuschen, so kannte der Applaus bei den Zugaben, Jingle bells" und "Feliz navidad", die im spritzigen Bigband-Sound erklangen, keine Grenzen.



Bemerkenswert waren auch die Moderationen von Reinhold Roth, der in Gedichtform die Stücke, die Weihnachtszeit und die Musiker vorstellte. Roths Moderationen rundeten das außergewöhnliche weihnachtliche und besinnliche Konzert in idealer Weise ab.