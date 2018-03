TSV erhält Qualitätssiegel "Gym-Welt"

In der Mitgliederversammlung des TSV Ebenhausen standen zahlreiche Ehrungen auf der Tagesordnung. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Bernd Bräuer, Christian Burigk, Christoph Haut, Bettina Mehn und Thomas Schwab, für 40-jährige Mitgliedschaft Gerhard Zitzmann, für 50-jährige Mitgliedschaft Alfons Herterich, Ludwig Sauer und Alois Werner sowie für 60-jährige Mitgliedschaft Kurt Distler und Bernhard Wahler ausgezeichnet. Bereits im letzten Dezember erhielt der Vorsitzende für Liegenschaften, Rainer Breuter, eine DFB-Sonderehrung für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Verein.



Außerdem wurde in der Versammlung Manfred Stark mit einer Sonderehrung des Sportvereins für seine Verdienste als "Erfinder" der TSV-Pizza mit einem symbolischen "Goldenen Pizzablech" gewürdigt. Manfred Stark, der seit fast 50 Jahren Vereinsmitglied ist, war Mitte der Siebziger Jahre im Vereinsvorstand engagiert. Und genau in dieser Zeit kam ihm die Idee, den Besuchern der Vereinsfeste etwas Neues und Besonderes zu bieten und Pizza ins Speiseangebot aufzunehmen. Beruflich hatte Manfred Stark schon Kontakte zu einer Pizzeria geknüpft und so wurden von dort Rezepte und Pizzableche ausgeliehen, ein eigener Pizzaofen gebaut und dann ging sie los, die Erfolgsgeschichte der TSV-Pizza. Allen Unkenrufen zum Trotz schlug diese Idee ein wie eine Bombe und heute verkauft der Sportverein Ebenhausen bei seinen Festen ungefähr 1000 Pizzen pro Jahr. Manfred Stark hilft auch heute noch beim Herstellen des Pizza-Teiges und freut sich über den tollen Erfolg seiner Idee.



Die beiden Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit, Sebastian Dees, und Liegenschaften Rainer Breuter berichteten anschließend von zahlreichen Themen. Während sich Dees um Aspekte wie z.B. den Email-Newsletter, Neuerungen beim Kunsthandwerker- und Bauernmarktes an Pfingsten, den Ausbau der Internetpräsenz des Vereins sowie Starthilfe und Unterstützung des neuen Ebenhäuser Jugendtreffs kümmerte, musste sich Breuter mehr mit praktischen Dingen befassen. "Eigentlich war es nichts Großes", erinnerte er sich, aber die Liste war lang bei allem, was rund um die Liegenschaft Sportheim so anfällt.



Mit den Mitgliederzahlen kann die Vereinsführung sehr zufrieden sein, denn die Tendenz geht wieder leicht nach oben. Noch vor wenigen Jahren bewegte man sich immer um die 500er-Marke, jetzt aber zählt der Verein stolze 568 Mitglieder. Inzwischen hat die Abteilung Fitness und Gesundheit, zu der auch alle Kinderturngruppen gehören, mit 238 Mitgliedern die Sparte Fußball (männlich) mit 230 Mitgliedern überholt. Basketball und Damenfußball liegen mit 55 bzw. 45 Mitgliedern fast gleichauf.



Die Mitglieder und die Helfer bei den Festen sind es denn auch, die für die stabilen Finanzen des Sportvereins sorgen, so dass dieser auch die Anschaffung eines Rasenmähers im letzten Jahr finanziell gut verkraftet hat. Der Vorsitzende des Festausschusses, Steffen Rauh, freute sich über die erfolgreichen Feste wie Biergarteneröffnung, Dorf- und Marktfest sowie Waldfest, die durch das enorme Engagement der Festhelfer und -organisatoren dem Verein gute Einnahmen beschert haben. Das erste Fest im Jahr 2018 wird am Vatertag, 10. Mai, die Biergarteneröffnung sein, wo ein buntes Rahmenprogramm alle Wanderer und Radler im gemütlichen Biergarten am Ebenhäuser Sportheim willkommen heißen wird.



Die Abteilung von Christine Federlein und Susanne Kränzel - Fitness und Gesundheit - bringt dem Verein durch stetigen Einsatz in den zahlreichen Gruppen, angefangen bei den "Turnmäusen" für Kleinkinder über die Just Dance Gruppe für junge Erwachsene und Sensitive Fitness / Fit Mix bis hin zur Gesundheitsgymnastik für Junggebliebene und Senioren nicht nur jede Menge neue Mitglieder: Schon im Vorjahr wurde das Erlebnisturnen für Kinder und Familien mit einem Integrationspreis prämiert und nun verlieh die Vorsitzende des Turngaues Rhön-Saale, Katja Planer, dem TSV Ebenhausen das Qualitätssiegel "Gym-Welt" des Deutschen Turnerbundes für Vereine mit Sportangeboten im Fitness- und Präventionsbereich.



Erfolgreiche Spielgemeinschaft

Doch auch andere Abteilungen machten letztes Jahr von sich reden: Die äußerst erfolgreiche Spielgemeinschaft im Herrenfußball mit dem TSV Oerlenbach, die in jeder Beziehung bestens funktioniert, ist im letzten Sommer nach einem spektakulären Relegationsspiel in die Kreisklasse aufgestiegen, wo sie in der laufenden Saison als Tabellenerster in die Winterpause ging. Die Damenfußball-Abteilung hat das zwar nicht geschafft, aber sie kam immerhin auf einen 3.Tabellenplatz in der letzten Saison und feierte ihr zehnjähriges Bestehen mit der Party "Summer Feeling".



Aber es wird noch mehr Fußball gespielt: Jugendleiter Harry Wolz leistete im Bereich der U7 - U11-Mannschaften eine tolle Basisarbeit für die 49 fußballspielenden Kinder aus der Großgemeinde. Auch hier muss man zusammenarbeiten mit den anderen Ortschaften der Gemeinde, allerdings in Form von Spielgemeinschaften und nicht beim der JFG Oberes Werntal, die den Bereich U13 bis U19 abdeckt.



Der Vorsitzende der JFG, Thomas Sturm erzählte von der Notwendigkeit, in der Zukunft weiter auf Zusammenarbeit mit anderen Vereinen zu bauen, da vor allem im älteren Jugendbereich die Spielerdecke immer dünner wird. "Ziel und Pflicht der JFG ist der Breitensport", erklärte er und um dieses Ziel zu erreichen, ist geplant, die Zusammenarbeit mit der Schule zu intensivieren und sogar schon im Kindergarten damit anzufangen.



"Bei uns sind 60 Basketballer in sechs verschiedenen Teams aktiv", informierte Bärbel Gunreben, die stellvertretende Abteilungsleiterin Basketball. Außerdem kümmert sich die Abteilung jedes Jahr vorbildlich um die Ausbildung von Schiedsrichternachwuchs, so dass auch 2017 wieder sechs Basketballer ihren Schiedsrichter-Basisschein erwarben und eine junge Dame sogar ihre Schiedsrichter-C-Lizenz machte.



Ganz so sportlich ging es in der AH-Abteilung von Bernd Graskamp nicht zu: "Wir hatten unser bewährtes Programm aus Kultur und Geselligkeit mit Theaterbesuchen, Wirtshaussingen und Ausflügen, aber auch Sport mit Wandern, Rad- und Kanufahren." Auch 2018 wird es ein ähnliches Angebot geben, das auf der TSV-Homepage eingesehen werden kann.



Ein ganz besonderes Jubiläum wird im Jahr 2020 gefeiert: Der TSV Ebenhausen wird 100 Jahre alt und Sebastian Dees konnte von den ersten Gesprächen zur Planung berichten, um schon jetzt die Weichen für das Jubiläumsjahr zu stellen.