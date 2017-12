Treue steht für Qualität

Die Weihnachtsfeier war der Rahmen für die Auszeichnung. Hugo Leiber ist seit 1982 ununterbrochen Baggerfahrer bei der Firma Zehe, also seit 35 Jahren. Auch seine beiden Söhne absolvieren ihre Ausbildung in dem Bauunternehmen, der eine als Rohrleitungsbauer, der andere als Baugeräteführer.



Torsten Arnold gehört seit 30 Jahren der Firma an. 1987 hatte er sich hier zum Maurer ausgebildet. Seit 2005 ist er Geprüfter Polier und Industriemeister der Fachrichtung Bau.



Für 25-jährige Betriebsgehörigkeit ist Steffen Ziegler geehrt worden. Er hat 1992 im Unternehmen mit seiner Ausbildung zum Maurer begonnen. Mittlerweile bedient er überwiegend Kettenbagger bis zu 25 Tonnen.