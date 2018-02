Treue Musikanten geehrt

"Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum" zitierte der stellvertretende Kreisverband-Vorsitzende des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB), Jürgen Köstler, bei den Ehrungen der Premicher Musikanten Friedrich Nietzsche. Der Verband lebe von engagierten Musikern und deshalb sei es immer positiv, langjährige aktive Musiker auszeichnen zu dürfen. So erhielten für 30 Jahre aktives Musizieren Stefanie Metz und Winfried Bühner die goldene Ehrennadel des NBMB und der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände. Für 25 Jahre wurde Thomas Wehner, für 20 Jahre Janine Hartmann geehrt.



Vorsitzender Mario Köth ging bei der Jahreshauptversammlung auf die musikalischen Auftritte, vorrangig auf das Konzert mit dem Motto "Böhmische Liebe" des vergangenen Jahres ein. Noch relativ ruhig zeige sich der Terminkalender für dieses Jahr, gab Köth die bereits festgelegten Auftritte bekannt, darunter auch die 500-Jahr-Feier Premichs, die am 15. Und 16. September gefeiert wird.



Keine Einwände hatten die anwesenden Mitglieder dagegen, dass die Beiträge der 239 Mitglieder nicht mehr wie bisher im Mai, sondern ab dem Jahr 2019 im Januar eingezogen werden.

Dirigent Thomas Kirchner lobte seine Musiker. Jeder habe seine Aufgabe und bringe sich ein. Gut zwei Dutzend Musiker spielen in der Kapelle, sechs Jugendliche befinden sich jetzt, nach langer Durststrecke in der Jugendkapelle, wieder in Ausbildung. Es ist nicht leicht Nachwuchs zu finden, sagte Kirchner, doch sei man "immer am Ball".