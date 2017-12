Tradition und Moderne

Das Weihnachtskonzert in der Kirche in Premich hat eine lange Tradition. Seit 1964 findet es jeweils am 3. Adventssonntag statt, so auch heuer. Dabei sorgten die Premicher Musikanten unter der Leitung von Dirigenten Thomas Kirchner für vorweihnachtliches Flair.

Bei dieser Mischung war für jeden etwas dabei. So reichte die Palette von traditionellen Weisen über die Bergweihnacht bis hin zu modernen Popsongs, die gekonnt interpretiert wurden. Reizvoll machte das Konzert auch die Tatsache, dass die verschiedenen Register eigene Stücke einstudiert hatten, was sehr abwechslungsreich war.

Natürlich hatten auch die Nachwuchsmusiker ihren Auftritt, die unter der Leitung von Frank Brixel ihr Können unter Beweis stellten. Zwischendurch wurden immer wieder Gedichte und Geschichten über Weihnachten vorgetragen, die mal witzig waren, dann wieder zum Nachdenken anregten. Ebenso war es in der Musik: fröhliche wechselten sich mit besinnlichen Weisen ab, mal hatten die Klarinetten ein Solostück, dann brillierte wieder einmal das tiefe Blech und zeigte, wie vielfältig die Premicher Musikanten aufgestellt sind.

Dem Publikum gefiel das Weihnachtskonzert außerordentlich gut, wie der große Applaus zeigte.