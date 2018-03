Topf löst Rauchmelder aus

Dank automatischem und inzwischen gesetzlich vorgeschriebenem Feuer- und Rauchmelder blieb es am Freitagnachmittag bei einem überschaubaren Sachschaden in der Kantstraße im Stadtteil Garitz. Um 16.15 Uhr löste der Rauchmelder lautstark aus und alarmierte anwesende Hausbewohner. Da diese Brandgeruch wahrnahmen, verständigten sie umgehend die Rettungsleitstelle, die die Kissinger Wehr in Zugstärke mit Drehleiter ausrücken ließ. Nachdem die Wehrmänner die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet hatten, stellten sie rasch mit einem auf dem eingeschalteten Herd stehenden Topf den Übeltäter fest. Die beiden Bewohner hatten wohl vergessen den Herd auszuschalten, als sie das Mehrfamilienhaus verließen. Nachdem der Topf ins Freie gebracht wurde, musste die Wohnung nur gründlich mit einem Hochdrucklüfter "geklärt" werden, denn der Geruch von verbranntem Essen war im gesamten Haus zu riechen. Zurück blieben eine eingetretene Tür und ein verbranntes Essen, die knapp zwei Dutzend Rettungskräfte konnten nach einer guten halben Stunde wieder in die Feuerwache Bad Kissingen abrücken.