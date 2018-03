Thundorf schürt den Kessel an

In Thundorf wird am Karsamstag, 31. März, wieder der Kessel im Gemeindebrauhaus angeschürt. Das hergestellte Bier können die Hausbrauer dann am darauffolgenden Dienstag abholen und im eigenen Keller lagern. Es ist für den Eigengebrauch bestimmt.Wer Interesse an einem handgemachjten, obergärigen Gerstenbier hat, sollte die Chance nutzen und einfach mitbrauen. Nähere Informationen und Anmeldung beim Vorsitzenden Thomas Bretscher, Tel.: 09724/906 118 oder per Mail: info@thundorfer-bier.de bis spätestens 18. März.Der Liter Hausbrauerbier wird zum Selbstkostenpreis abgegeben. Als Bonus erlässt der Staat für die ersten 200 Liter noch die Biersteuer.