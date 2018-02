Theatergruppe Burkardroth bald mit neuer Komödie

Führt übertriebenes Putzen zu Halluzinationen? Die Antwort gibt ab 9. März die Theatergruppe Burkardroth mit ihrer neuen Komödie "Piraten, Ahoi!" von Andreas Wening. Der Vorverkauf für erstmals sieben vergnügliche Abende in Lauter und Bad Bocklet ist am 23. und 24. Februar im Edeka-Rhön-Center Burkardroth.



Vor 33 Jahren gründete Spielleiter Anton Büchs, bis heute Chef der quirligen Truppe aus 15 aktiven Laienschauspielern und zehn weiteren Vereinsmitgliedern, gemeinsam mit Monika Grom, jetzt überwiegend als Souffleuse eingesetzt und für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, die in der Region beliebte Theatergruppe, die seit 1985 jährlich ein volkstümliches Stück in heimischer Mundart auf die Bühne bringt. Doch bis sich der Vorhang zur Premiere öffnet, ist viel zu tun und zu organisieren, wobei alle Vereinsmitglieder je nach Begabung oder Möglichkeiten begeistert mitmachen. Mitspieler Florian Hein kommt sogar immer aus Volkach zu den Proben, wo der Stralsbacher seit ein paar Jahren lebt.



Im Herbst fängt es mit der Auswahl möglicher Stücke an. "Ich besorge mir immer ein paar Leseproben und prüfe, ob alle Rollen von uns besetzt werden können", erklärt Büchs das Vorgehen. Als "Endergebnis einer langen Suche" gibt er dann ausgewählte Texte an die Truppe zur Entscheidung weiter. "Wir hatten früher auch mal ernste Stücke. Aber die Zuschauer wollen lachen und Spaß haben", begründet Monika Grom die Festlegung auf humorige Stücke.



Auch im März dürfen sich die Zuschauer bei "Piraten, Ahoi!" wieder auf einen turbulent-fröhlichen Theaterabend freuen: Kerstin Wilbert (Laura Rottenberger) sorgt sich sehr um ihren Vater Peter (Tony May). Zwar weiß sie, dass er es nicht leicht hat mit seiner hygiene- und putzsüchtigen Ehefrau Sigrid (Christine Krapf). Aber was sie jetzt von ihm hört, beunruhigt sie sehr. Ihr Vater behauptet nämlich, einen Kapuzineraffen in Strickweste gesehen zu haben, der ihn geohrfeigt und mit Käsesahne beworfen hat. Außerdem hätten zwei Piraten den Keller gestürmt, und die neue Nachbarin Vicky (Diana Endres) habe ihr Geranien fressendes Pferd eigenhändig nach Hause getragen.



Hausarzt Rudolf Rüssel (Anton Büchs) stellt bei Peter "Verwirrtheit aufgrund des Einsatzes von toxischen Reinigungsmitteln" fest, während Sigrid und ihre Freundinnen Else (Carmen Balling), Rosi (Verena Rottenberger) und Gerda (Katrin Frank) ihre neue Nachbarin zum monatlichen Treffen mit Austausch von Haushaltstipps und Putzmitteln einladen. Das Unheil nimmt seinen Lauf, als auch noch Piratenkapitän Windspöken (Marion Metz) mit seinem Smutje Slotterbeck (Kurt Manger) auftaucht.



Mehr will Regisseur Büchs nicht verraten. "Wir wollen ja neugierig machen." Aber dann meint er doch noch: "Das Stück ist lustig, aber anders." Ein rasanter Handlungswechsel mit Erinnerungen an eine berühmte "Figur aus der Weltliteratur" versprechen bei diesem Dreiakter jedenfalls einen launigen Abend. Weil die Nachfrage nach Eintrittskarten von Jahr zu Jahr gestiegen ist, hat sich heuer die Theatergruppe erstmals entschieden, statt wie bisher nur an sechs diesmal sogar an sieben Abenden aufzutreten. Die Premiere ist deshalb schon am Freitag, 9. März, um 19.30 Uhr in der Edelweißhalle in Lauter.



Aufführungen Von Freitag, 9. März, bis Sonntag, 11. März, in der Edelweißhalle in Lauter sowie an den zwei folgenden Wochenenden, 17./18. März und 24./25. März, im Pfarrsaal Bad Bocklet. Beginn: jeweils 19.30 Uhr.



Vorverkauf Freitag, 23. Februar, und Samstag, 24. Februar, im Edeka-Rhön-Center in Burkardroth