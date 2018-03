Tatverdächtiger ermittelt

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat einen Tatverdächtigen ermitteln können. Zeugenhinweise brachten die Beamten auf die richtige Spur. Wie bereits berichtet, wurde am Dienstagabend ein zehnjähriger Junge durch ein Luftgewehrgeschoss am Oberarm getroffen und dadurch leicht verletzt. Daraufhin gingen mehrere Zeugenhinweise bei der Kriminalpolizei Schweinfurt ein, die nun einen 17-jährigen Luftgewehrbesitzer identifizieren konnte. Am Donnerstagabend vollzogen Kriminalbeamte einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Schweinfurt bei dem Tatverdächtigen. Hierbei fanden sie ein Luftgewehr stellten es sicher. Der Heranwachsende räumte den Beamten gegenüber ein, auf dem Dachboden des Nebengebäudes Schießübungen gemacht zu haben. Ein Geschoss muss seinen Angaben nach den Weg ins Freie gefunden und den Jungen am Arm getroffen haben. Die Kriminalpolizei Schweinfurt führt nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Ortsansässigen. pol