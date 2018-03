Tag des Heilwassers

Am Donnerstag, 22. März, findet der internationale Tag des Wassers statt. Dieses Jahr steht der Weltwassertag unter dem Leitthema "Nature for water - Natur für

Wasser". Der Tag soll die Öffentlichkeit auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschheit aufmerksam machen. In der Brunnenhalle informiert an diesem Tag das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen über die Bedeutung von ökologisch funktionierenden Gewässersystemen.

Das Motto des diesjährigen Weltwassertages will den Blick auf das Potential von naturnahen bzw. natürlichen Ökosystemen, insbesondere von natürlichen Wasserspeichern und Retentionsräumen, richten.

Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen zeigt mit einer Plakatausstellung, wie wichtig ein ökologisch funktionierendes Gewässersystem für alle Menschen ist: Angefangen vom natürlichen Rückhalt des Wassers in der Fläche, um Hochwasserwellen zu verlangsamen, bis hin zur Renaturierung von Gewässern und Auen. Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts stehen an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr

in der Brunnenhalle für Fragen zur Verfügung.



Glücksrad und Ausstellung

Bei einem Glücksrad können Besucher ihr Wissen rund ums Thema Wasser testen und kleine Preise gewinnen. Die Plakatausstellung steht bis einschließlich Dienstag, 3. April, in der Wandelhalle zur Verfügung.

Gäste und Bewohner können sich ganztägig von 7 bis 18 Uhr beim Brunnenausschank von den Brunnenfrauen über die Wirkungsweise der Heilwässer

beraten lassen und die verschiedenen Heilwasser probieren. red