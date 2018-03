Susanne Lenk als Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins wiedergewählt

Rechenschaftsberichte, Neuwahlen und ein Rückblick auf die erfolgreiche Beteiligung am unterfränkischen Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Rottershausen. Gerade bei der Ortsbildbewertung des mit einer Silbermedaille ausgezeichneten Dorfes spielte die Arbeit des Vereins eine nicht zu unterschätzende Rolle.



Großes Lob für den Verein

Ortsreferent Dieter Werner zitierte den Abschlussbericht der Bewertungskommission, in dem der Orts- und Gartenbauverein besonders Lob erhielt: " Der örtliche Obst- und Gartenbauverein hat über mehr als 100 Jahre einen großen Beitrag zur reichlichen Durchgrünung des Ortes geleistet. Besondere Anerkennung gebührt der Anlage eines Obstbaumlehrpfades ..." Anerkennung fand der Obst- und Gartenbauverein auch für den Gerätepool für die Mitglieder und die naturpädagogischen Angebote und die Beratungsmöglichkeiten durch den Verein, wie Vorsitzende Susanne Lenk beim Rundgang erläuterte. Auch die Bewerbungsschrift, die entsprechend der Bewertungskriterien erstellt worden war, wurde diskutiert und von den Mitgliedern als eine insgesamt gut gelungene Darstellung des Dorfes erkannt. Von den anwesenden Mitgliedern wurde ein erhebliches Interesse an dem Erwerb der Schrift deutlich gemacht, da diese eine Gesamtschau des Dorfes gebe.



Wenn auch die Vorbereitung und Durchführung des unterfränkischen Wettbewerbs von besonderem Interesse war und unter anderem mit besonderen Pflegemaßnahmen am Kirchplatz auch einen zusätzlichen Arbeitseinsatz erforderte, so war doch auch die normale Vereinsarbeit zu leisten. Die Vorsitzende erinnerte an den Schnittkurs im Januar, das Ferienprogramm und der Christbaumverkauf am zweiten Adventswochenende sowie an die alljährliche Wanderung, die diesmal zum Schießhaus bei Schweinfurt führte und bei den Teilnehmern sehr gut ankam. Gerätewart Reinhold Ankenbrand lobte die Mitglieder, dass diese mit den Geräten des Vereins sorgsam umgingen und in der Regel auch zuverlässig zurückbrächten.



Mitglieder werden immer älter

Allerdings musste Susanne Lenk einräumen, dass die Angebote des Vereins wohl gerne genutzt würden, die im Verein aktiven Mitarbeiter aber immer älter und weniger würden. Wenn der Verein auch 150 Mitglieder zähle, so sei es doch immer schwieriger, Helfer bei Veranstaltungen zu finden. So konnte man in diesem Jahr erstmals nicht immer die Abordnungen zu den Veranstaltungen der Vereinsgemeinschaft stellen. "Wir haben uns im Vorstand in zwei Sitzungen intensiv damit auseinandergesetzt und festgestellt, dass wir, wenn sich die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit nicht ändert, unser Angebot zurückfahren müssen. Wir können unser Engagement nur aufrechterhalten oder gar noch mehr machen, wenn sich auch jüngere Mitglieder mehr einbrächten. "



Die Neuwahlen gingen problemlos über die Bühne und bestätigten alle Vorstandsmitglieder ohne jegliche Gegenstimme in ihren Ämtern. Die wiedergewählte Vorsitzende Susanne Lenk wird weiterhin unterstützt durch ihren Stellvertreter Robert Seufert, Schriftführer Martin Staab und Kassier Michael Reuß. Dieter Werner und Siegfried Erhard wurden als Beisitzer und Reinhold Ankenbrand als Gerätewart in ihren Ämtern ebenso bestätigt wie die Kassenprüfer Leo Erhard und Arnold Herbst.

Für 2018 kündigte Susanne Lenk an, dass der Vorstand vorgesehen habe, wieder einen Vereinsausflug mit Bahn oder Bus zur Landesgartenschau durchzuführen. Auch die jährliche Wanderung soll wieder stattfinden, wie das Angebot eines naturnahen Erlebnistags im Ferienprogramm der Gemeinde. Für 2018 soll wieder das Plootzfest stattfinden. Allerdings wird man sich, sofern sich nicht doch noch ausreichend Helfer melden, auf ein eintägiges Fest beschränken.

Auch wenn Mitarbeiter gesucht werden, sieht sich der Obst- und Gartenbauverein für das Ortsbild und die Umgebung mitverantwortlich und hat für 2018 wieder pflegerische Maßnahmen vorgesehen. So soll der Obstbaumlehrpfad entlang des Grabens wieder einen Pflegeschnitt erhalten. Die Pflanzrabatten und das Umfeld des Bahnhaltepunktes, Fahrradunterstell- und Parkplatz soll neugestaltet und bepflanzt werden.