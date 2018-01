Stolz und besonders attraktiv

Zur Hauptsonderschau 2018 der Süddeutschen Farbentauben, die am Wochenende in der Ausstellungshalle des Kleintierzuchtvereins Nüdlingen stattfand, waren nicht nur Züchter aus ganz Deutschland angereist. Auch einige Züchter aus Österreich und Frankreich hatten sich auf den langen Weg gemacht, um ihre Farbentauben bewerten zu lassen und sie den Züchtern und dem Publikum zu präsentieren. Und da gab es viele stolze und schöne Tiere zu bestaunen.

Rainer Wilm, der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Nüdlingen, begrüßte alle Züchter und dankte ihnen für ihre Teilnahme. Wilhelm Bauer (Stuttgart) der 1. Vorsitzende des Sondervereins der Süddeutschen Farbentauben, sagte bei der Ausstellungseröffnung am Samstagnachmittag, von knapp 100 Züchtern seien insgesamt 1323 Tiere zur Ausstellung in Nüdlingen mitgebracht worden.

Der Sonderverein Süddeutscher Farbentauben mit Sitz in Stuttgart und insgesamt rund 500 Mitgliedern, hat in Nüdlingen bereits seine dritte Hauptsonderschau durchgeführt. Heuer trägt die Schau einen besonderen Namen. Sie heißt diesmal "Gottfried-Wilm-Gedächtnisschau" zu Ehren des Nüdlinger Züchters Gottfried Wilm, der 2016 verstarb. Gottfried Wilm, der begeisterte Züchter Süddeutscher Latztauben und vielfacher Preisträger, war der Vater des Nüdlinger Vereinsvorsitzenden Rainer Wilm. Mit Wilhelm Bauer war er sehr gut bekannt.

Viele lobende Worte fand Willi Bauer über den Kleintierzuchtverein Nüdlingen, der als "Mekka der Farbentauben" seine große Ausstellungshalle einmal mehr zur Verfügung stellte. Die Rahmenbedingungen und die zentrale Lage Nüdlingens nannte er ideal und bedankte sich bei den Helfern und dem Küchenpersonal. Sein Dank galt auch den besonders geschulten 20 Preisrichtern, die in zwei Tagen ihre Arbeit erledigen konnten.

Begrüßt wurden die Zuchtfreunde auch von Nüdlingens Bürgermeister Harald Hofmann, der sich über die vielen Gäste sehr erfreut zeigte. Er nahm die Gelegenheit wahr, die Gemeinde und ihr aktives Vereinsleben vorzustellen.