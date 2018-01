Stolz auf das Sportabzeichen

Im Sportheim Arnshausen wurden, wie jedes Jahr im Januar, die Sportabzeichen für das vergangene Jahr von Sportabzeichenprüfer Markus Brand und Vorstandsmitgliedern des TSV an die erfolgreichen Sportler verliehen.

Angetreten waren über 40 Sportler, durchgehalten haben 18 Athleten: sieben Erwachsene und elf Jugendliche und Schüler. Brand bedankte sich beim Landratsamt Bad Kissingen, welches die Startgebühren für die Schüler und Jugendlichen übernommen hat, ebenso beim TSV Arnshausen, der die Kosten für die Erwachsenen-Teilnahme zahlte. Die Stadt Bad Kissingen gestattete den kostenfreien Eintritt ins Terrassenbad für die Schwimm-Disziplinen, auch hierfür dankte der Prüfer. Aber auch ohne elterliche Hilfe der Teilnehmer wäre vieles nicht zu schaffen gewesen, sagte Brand, wie Rundenzählen, Sandrechen und vieles mehr.

Bei den Jugendlichen schafften vier Teilnehmer das Sportabzeichen in Silber, sieben das Sportabzeichen in Gold.

Bei den Erwachsenen gab es das Sportabzeichen drei Mal in Silber und vier Mal in Gold.