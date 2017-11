Stimmungsvoller Advent

"Der leichte Schneefall sorgte für eine schöne vorweihnachtliche Atmosphäre. Wir haben viele Besucher und das freut uns", sagte der Vorsitzende des "Vereinsring Rhöndorf Langenleiten", Michael Blaser, am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt in Langenleiten. Während es am Samstag fast ununterbrochen regnete und deutlich weniger Besucher als üblich gezählt wurden, war der Markt am Sonntag gut besucht.



Überall, wo man sich aufwärmen konnte, herrschte Hochbetrieb: Entlang der Dorfstraße an den Glühwein- und Imbissständen, im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen sowie in den Ausstellungsräumen und Scheunen und natürlich bei der Bäckerei Metz. Blaser lobte vor allem die Vereine, die wieder für Essen und Getränke gesorgt hatten. "Die Gäste wissen das zu schätzen." Vor allem Regionaltypisches kam sehr gut an.



Auch wenn es am Sonntag in Langenleiten nicht mehr gar so windig war, waren die Marktbesucher doch gut beraten, nicht ohne Mütze, Schal und Handschuhe unterwegs zu sein. Wer sich damit noch eindecken musste, konnte dies an den vielen Marktständen tun.



Mit Einbruch der Dunkelheit wurde es stimmungsvoll in Langenleiten. Die Beleuchtungen der Weihnachtsmarktbuden und vieler Wohnhäuser sorgten für vorweihnachtliches Flair.



Ein Anziehungspunkt sind jedes Jahr die Langenleitener Landfrauen, die mehr als 100 frische Kränze gebunden haben. Auch gab es die Möglichkeit, die einheimischen Künstler in ihrer Werkstätten zu besuchen. Ob Krippen, Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Schmuck, Antiquitäten oder Literatur: Kunst und Kultur sind in Langenleiten daheim.



Musik gab es natürlich auch. Am Samstag unterhielten die Rhönmusikanten aus Waldberg und am Sonntag die Bläsergruppe "Dominik und Freunde". In Söders Scheune spielte der zehnjährige Justin Ruppmann auf seiner Steierischen Harmonika. Seit einem Jahr hat er Unterricht und führte vor, dass er schon viele schöne Lieder gelernt hat. Im übrigen wird der Nachwuchsmusikant beim Weihnachtskonzert am 23. Dezember in der Klosterkirche am Kreuzberg zu hören sein. Er wird mit der "Hoibüche Muisig" aus Langenleiten spielen.