Scheunenbrand in Unterfranken: Feuer unter Kontrolle, keine Gefahr mehr für Anwohner

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochmorgen in einer Scheune in Langendorf (Kreis Bad Kissingen) ein Feuer ausgebrochen. Aktuell steht das Gebäude im Vollbrand. Laut Polizei kam es zwischenzeitlich zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollten.



Dies ist mittlerweile (Stand: 10.15 Uhr) nicht mehr nötig. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle. Für Anwohner bestehe somit keine Gefahr mehr.



Gegen 09.15 Uhr war die Mitteilung über den Brand in der Pfarrgasse bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eingegangen. Die Polizei und die Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Hinweise über Verletzte gibt es bislang nicht.