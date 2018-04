1 / 1

Vier junge Musikerinnen legten das bronzene beziehungsweise silberne Abzeichen des Nordbayerischen Musikbunds ab: Theresa Kleinhenz am Tenorsaxophon, Amelie Schmitt am Altsaxophon, Luisa Gärtner an der Trompete und Josefa Kleinhenz an der Querflöte. Foto: Manuel Wehner