Stabilisierungshilfe für den Landkreis bewilligt

Dabei erhält der Landkreis 600.000 Euro. Finanz- und Heimatminister Dr. Markus Söder überreichte gemeinsam mit Staatssekretär Albert Füracker Landrat Thomas Bold hierfür in Nürnberg den Bewilligungsbescheid. Mit diesem Instrument unterstützt der Freistaat Bayern Kommunen bei der Bewältigung der Auswirkungen des demografischen Wandels und außergewöhnlicher finanzieller Belastungen. Die betroffenen Kommunen sollen so in die Lage versetzt werden, ihre Haushalte zu konsolidieren und sich neue Handlungsspielräume zu

schaffen.



Auch Hilfe für die Kommunen

Für dieses Jahr erhalten außerdem die Stadt Bad Brückenau 400.000 Euro, die Stadt Bad Kissingen 3.500.000 Euro, die Stadt Münnerstadt 800.000 Euro und der Markt Wildflecken 700.000 Euro.

"Ich freue mich, dass die Kommunen und der Landkreis Zuwendungen in Höhe von insgesamt sechs Millionen Euro erhalten. Diese Mittel bieten eine großartige Möglichkeit trotz kleinem

Geldbeutel wichtige Investitionen in unsere Heimat zu tätigen", erklärt Landrat Thomas Bold.

Bayernweit erhalten 151 Kommunen über 144 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen.