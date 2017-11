FC 05 II geht entspannt in die restliche Saison

Martin Halbig ist in einer Situation, um die ihn viele seiner Trainerkollegen mit Sicherheit beneiden werden. Seine Mannschaft, der FC 05 Schweinfurt II, startet als Tabellendritter mit 41 Punkten in den letzten Teil der Saison, "und wir können die letzten 13 Spiele völlig entspannt und befreit aufspielen", sagt Halbig. Seine Stürmer haben bislang 58 Mal ins gegnerische Tor getroffen, das ist die zweitbeste Ausbeute aller fünf Landesliga-Staffeln. Nur der Spitzenreiter der Landesliga Mitte, die DJK Ammerthal, hat mehr Tore erzielt (66). Und nachdem das Saisonziel (40 Punkte) geschafft ist, soll als neues Ziel Platz drei so lange wie möglich gehalten werden - "mit der Option auf Platz zwei und die Relegation zur Bayernliga".

Das wäre für die junge Mannschaft "das Sahnehäubchen nach fünf erfolgreichen Jahren", fasst es Halbig zusammen. Er hat die Elf aus der Kreisliga bis in die Landesliga geführt, zum Ende der Saison wird er den Verein verlassen und die erste Mannschaft des FC Fuchsstadt trainieren. Zum Abschied nach den fünf Jahren in Schweinfurt fliegt er mit seinen Spielern nach Rundenschluss nach Mallorca, "und ich freu mich schon darauf, dass ich zum ersten Mal dabei sein darf".

Die immense Torausbeute der Offensivabteilung "ist meine Philosophie: erfolgreich und offensiv spielen. Das haben die Jungs sehr gut umgesetzt." Auch die Abwehr stehe mittlerweile sehr gut da, "wir haben weniger Gegentore bekommen als noch im ersten Jahr Landesliga". Nach wie vor seien die Spieler in einer Lernphase, aber das Haar in der Suppe will Halbig beim besten Willen nicht suchen. Dafür sei die Situation einfach zu gut, und zugetraut hatte es ihnen beim Verein niemand. Und über einen möglichen Sprung in die Bayernliga "machen wir uns Gedanken, wenn wir wissen, wohin der Weg der Ersten und der Zweiten Mannschaft führt, also ab April/Mai". Sollte der Aufstieg tatsächlich gelingen, müsse die Mannschaft an der einen oder anderen Stelle qualitativ verstärkt werden, so Halbigs laute Überlegung. Für so manche junge A-Jugend-Spieler, die dann von der U-19-Landesliga in die Männer-Bayernliga aufrücken würden, könnte es dann vom Spielerischen her eng werden, "denn nach oben hin wird die Luft immer dünner".



Zwei werden fehlen

Bis dahin sind es noch 13 Spiele, und in denen wird Halbig ohne Nico Pfaffendorf und Maxi Wirth auskommen müssen. Pfaffendorf ist in der Winterpause zu den Würzburger Kickers gewechselt, und Wirth fällt als Rekonvaleszent (Kreuzbandriss) wohl für den Rest der Rückrunde aus. "Zwei Spieler, die definitiv fehlen werden", so Halbig, und Neuzugänge sind nicht zu vermelden. Dafür setzt er nach wie vor auf die eigene Jugend, "das sind sehr gut ausgebildete Spieler, und die Arbeit, die die Trainer, Betreuer und vor allem Eltern der Jugend leisten, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden". Aus eigener Erfahrung weiß er, dass die Jungs drei- bis viermal die Woche zum Training und zu den Spielen gefahren werden, und in der U 19 kümmert sich das Ehepaar Else und Günther Köschner hingebungsvoll um die Jungs. "Die waschen die Trikots, sorgen für Brotzeit bei den Heimspielen - und das schon seit gut 30 Jahren. Solchen Betreuern und den vielen Trainern und Eltern kann man gar nicht genug Danke sagen." Die Früchte dieser Arbeit könnten die Jungs bald selbst ernten - mit einem Aufstieg in die Bayernliga.



FC 05 in der Relegation:

In der Spielordnung ist klar geregelt, welche Mannschaften auf- und welche absteigen können, dürfen oder auch müssen, sagt Gustav Kagerbauer, beim Bayerischen Fußball-Verband unter anderem für eben jene Spielordnung zuständig. Und die befasst sich auch mit Sonderkonstellationen, wie im Fall des FC 05 Schweinfurt. Der ersten Mannschaft droht im schlimmsten Fall der Abstieg in die Bayernliga, in die die zweite Mannschaft (3./41 Punkte) dann nicht aufsteigen dürfe. "Wäre sie Meister oder Tabellenzweiter der Landesliga, würde sie am grünen Tisch auf den dritten Platz zurück versetzt werden, die beiden folgenden Mannschaften würden aufrücken", erklärte Kagerbauer im Gespräch mit dieser Zeitung. Kämen beide Mannschaften in die Relegationsrunde, dürften sie die auch bis zum Ende in ihren Relegationsgruppen bestreiten. Würde die Erste dann absteigen, dann dürfte die Zweite, so sie denn das Endspiel um den Aufstieg erreicht und gewinnt, nicht aufsteigen. In diesem Fall würde der Verlierer des Endspiels in die Bayernliga aufsteigen.