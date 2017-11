Zwei nicht gegebene Tore für Oberleichtersbach

TSVgg Hausen - SG Oberleichtersbach 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Andreas Heinlein (31.), 2:0 Brian Reitelbach (47.).

Hausens Trainer Patrick Fichte sprach von einem angemessenen Sieg seiner U17-Kicker: "Aufgrund der Einstellung der Mannschaft und der Torchancen war der Sieg verdient." Dem widersprach Marvin Hägerich, Trainer der SG Oberleichtersbach, nicht: "Aufgrund der klareren Torchancen geht der Sieg für den Gegner in Ordnung." Allerdings sah Hägerich eine ausgeglichene Partie mit mehr Spielanteilen auf der SG-Seite. Nach einem abgefälschten Schuss von Oberleichtersbachs Niklas Roth landete der Ball am Pfosten. Der Ball wurde von Hausen nicht richtig geklärt und nach einem Zuspiel auf Lukas Schreiner schob dieser das Leder am Torwart vorbei. "Doch der Schiedsrichter will eine Abseitsposition gesehen haben", erklärte Marvin Hägerich. Auch das zweite Tor wurde Oberleichtersbach nicht gegeben: "Nach einer Ecke hat Niklas Roth angeblich den Keeper gefoult. Der Ball springt vor die Füße von Lukas Hägerich, der den Ball dann ins Tor schießt. Der Treffer zählt wieder nicht", so Hägerich.



Auf der anderen Seite machte es die TSVgg Hausen besser: Nach einem Pass in die Tiefe von Domenico Zito schloss Andreas Heinlein ins kurze Eck ab. Vor dem 1:0 hatte es bereits eine Torchance für Hausen gegeben, als Jonah Liehr den Ball nach einer Ecke knapp am Kasten vorbeisetzte. Andreas Heinlein war es auch, der den Ball nach der Halbzeitpause zu Brian Reitelbach querlegte, der den Ball nur noch ins Tor schießen musste.



Gute Mannschaftsleistung

Eine weitere Chance ergab sich für Hausen, als Tim Grundmann den Ball von der Grundlinie querlegte und Nick Klamer den Ball über das leere Tor schoss. "Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, wobei man berücksichtigen muss, dass das Team aus nur sechs eigentlichen U17-Spielern besteht und der Rest noch U15-Spieler sind", erklärte Hausens Trainer Patrick Fichte.



Keine zwingenden Chancen

Der sah zwar mehr Torchancen des Gegners, aber nicht die zwingenderen. "Niklas Roth hat oft den Abschluss gesucht. Marius Enders scheiterte wenige Meter vor dem Tor, nachdem er sich gut durchgesetzt hatte. Nach einer sehr guten Flanke auf den zweiten Pfosten kam Lukas Hägerich circa zehn Meter vor dem Tor per Volley zum Abschluss. Der Ball ging jedoch knapp daneben", zählte Marvin Hägerich auf. Somit gelang Hausen der erste Sieg der Saison, während Oberleichtersbach mit drei Unentschieden weiter auf den ersten Dreier warten muss.