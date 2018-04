Zumindest auf die Riedenberger ist Verlass

SV Riedenberg - FSV Krum 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Patrick Barthelmes (7.), 2:0 Lukas Hergenröther (10.), 3:0 Patrick Barthelmes (32.).

Hätten die Gastgeber am Samstag so effektiv gespielt wie am Montag, sie könnten Platz Zwei belegen. Gegen die Krumer verzeichneten die Kubo-Schützlinge einen Traumstart, wobei sich Patrick Barthelmes bei seinem ersten Treffer durch kühle Entschlossenheit auszeichnete. Im Mittelfeld angespielt, sah er den FSV-Keeper Stefan Klemm zu weit vor seinem Tor postiert. "Aus gut und gerne 35 Meter hat er den Ball dann überlegt mit einem sehenswerten Heber eingenetzt", berichtete begeistert SV-Pressesprecher Stefan Dorn. Dieser konnte beim nächsten Angriff gleich den zweiten Treffer notieren, nach einer Ecke stieg Lukas Hergenröther hoch und nickte ein. "Da war dem Gegner schon irgendwie der Zahn gezogen", setzte Dorn seinen Bericht fort. Der für den unabkömmlichen Christoph Dorn im zentralen Mittelfeld eingesetzte Philipp Dorn führte prima Regie "und zeigte eines seiner besten Saisonspiele". Als Barthelmes nach einer halben Stunde den Ball bei einem wuchtigen Freistoß in den Winkel setzte, war die Partie entschieden. Die Heimelf kontrollierte danach nicht nur das Geschehen, sondern hätte bei besserer Chancenverwertung nach der Pause sogar einen höheren Sieg feiern können. "Unser Sieg war jedenfalls absolut verdient", so Dorn mit der Hoffnung, dass damit der Klassenerhalt wohl endgültig gesichert ist.

Riedenberg: Fl. Dorn, Vorndran, Schuhmann, Barthelmes (86. Seufert), B. Carton, Fröhlich (62. Seuring), Spahn, F. Carton, Schäfer, L. Hergenröther (76. Lormehs), Ph Dorn.



TSV Forst - FC 06 Bad Kissingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Tobias Düring (8., 30.), 3:0 Marcel Waffler (85.)

Ein "schwarzes Wochenwende" war es für die 06-er, denn auch in ihrem zweiten Spiel konnten sie sich keine Punkte gutschreiben lassen. Die Haßbergler profitierten von einer frühen Führung: Nach einer Hereingabe durch Eray Cadiroglu segelte das Spielgerät an einigen Akteuren vorbei, nur nicht an Tobias Düring, der am langen Pfosten einlief. "Danach war das Spiel eigentlich ausgeglichen", erklärte der Forster Informant, etwas überraschend bauten die Schützlinge von Florian Hetzel ihren Vorsprung nach einer halben Stunde aus. Tobias Düring drang in den Sechzehner ein, wurde zu spät attackiert und schlenzte die Kugel am machtlosen Florian Rottenberger vorbei ins lange Eck. In der kampfbetonten Auseinandersetzung massierten die Gastgeber im zweiten Durchgang ihre Defensive durch das Einwechseln von Routiniers, durften sich aber bei ihrem Keeper Julian Schunk bedanken, dass bei Chancen von Andrei Puscas, Ruslan Zhyvka und Florian Thurn nicht der Anschlusstreffer fiel. Die Partie war erst entschieden, als der eingewechselte Marcel Waffler den Ball aus einem Gewühl heraus über die Torlinie drückte. Die Kurstädter brauchen in den nächsten Spielen dringend Punkte, um nicht auf einen der Relegationsplätze abzurutschen.

FC 06: F. Rottenberger, Götz (83. Hüfner), Greubel, Füller, Heilmann (53. L. Rottenberger), Laus, Stöth, Zhyvka, Aleksoski, Thurn, Puscas (69. Müller).



TSV-DJK Wiesentheid - TSV Münnerstadt 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Lukas Huscher (38., 83., 85.)

Die Münnerstädter zogen auch beim zweiten Aufeinandertreffen binnen drei Tagen mit den Steigerwäldern den Kürzeren. "Aber diesmal waren wir eine Klasse besser, haben engagiert und mit viel Laufbereitschaft agiert", so Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh. Die Lauertaler verzeichneten auch die erste Gelegenheit, als Simon Snaschel den Pfosten traf (7.). Die Gastgeber gingen in Führung, als Lukas Huscher das Leder aus spitzem Winkel einschoss. "Von da ab spielte der Gegner nur noch kick and rush", so Schmittzeh, "wir haben uns gegen die zweikampfstarke Deckung verdammt schwer getan". Der Ausgleich lag zwar mehrfach in der Luft, doch wurden vor dem Seitenwechsel einige Konter unsauber zu Ende gespielt. "Wir haben irgendwie keine Lösung gefunden", wusste Schmittzeh. In der Schlussphase schlug Huscher noch zweimal zu. Fazit des Spiels aus Sicht der Gäste war, dass "wir uns immer schwer tun, wenn der Gegner hinten dicht macht und nicht mitspielen will", so Schmittzeh.

Münnerstadt: Büttner, Markert, J. Schmittzeh, Köhler, Weber (62. Coprak), Schmitt, L. Schmittzeh, Kröckel (62. Katzenberger), Fleischmann, Göller, Snaschel.



SG Oberschwarzach/Wiebelsberg - TSV Rannungen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Simon Müller (8.), 2:0 Lorenz Dülk (60.), 3:0 Simon Müller (74.), 3:1 Martin Herbig (90.), 3:2 Benjamin Kaufmann (90.+3).

Auf dem tiefen kleinen Sandplatz in Oberschwarzach tauten die Seufert-Schützlinge zu spät auf. "Beim Stand von 3:0 haben wir zwei Gänge zurückgeschaltet, junge Spieler gebracht und Kräfte geschont", so der heimische Pressesprecher Werner Müller. Die Gastgeber gingen durch eine Freistoßflanke von Alexander Greß, der davor den Pfosten anvisiert hatte, in Führung: Der einlaufende Simon Müller irritierte dabei Florian Erhard. Rannungens Keeper musste noch zweimal hinter sich langen - beim 2:0 setzte Lorenz Dülk das Leder ins lange Eck, beim 3:0 schloss Müller eine Kombination über Kevin Rippstein ab. Als Martin Herbig mit einem Flachschuss verkürzte, blies das Tabellenschlusslicht zum Halali, warf alles in die gegnerische Hälfte und erzielte durch Benjamin Kaufmann nach einer zu kurzen Abwehr das 3:2. Doch zum Anpfiff durch Schiedsrichter Marco Föller (Burglauer), der nach Ansicht des Informanten in einigen Zweikämpfen "österliche Gnade" zeigte, kam es nicht mehr. "Spielerisch waren wir dem Gegner überlegen, in Sachen Kampf braucht sich dieser keine Vorwürfe zu machen", so Müller.

Rannungen: F. Erhard, Keller, Gehrig, Faulstich, Hüllmantel (38. Fa. Erhard), Weigand (68. Wolf), Berninger, Röder, T. Stahl (60. Herbig), Kaufmann, Kraus.





Außerdem spielt en

SV Sömmersdorf/Obbach - FC Strahlungen 3:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Sebastian Schirmer (12., 52.), 2:1 Tim Krais (87.), 3:1 Marius Mergenthal (90.). Gelb-Rot: Timo Markert (90., Sömmersdorf). Rot: Jan Brunner (32., Sömmersdorf), Christoph Kriener (44., Strahlungen). Bes. Vorkommnis: Niklas Saal (Sömmersdorf) verschießt Strafstoß (24.).

SG Oberschwarzach/Wiebelsberg - DJK Unterspiesheim 0:0. Gelb-Rot: Sebastian Reinstein (56., Oberschwarzach). Rot: Thomas Sternecker (66., Unterspiesheim).

DJK Dampfach - TSV Knetzgau 5:0 (4:0). Tore: 1:0 Raphael Schenk (3./Eigentor), 2:0, 3:0 Patrick Winter (25., 34.), 4:0 Tim Wagner (44.), 5:0 Ralf Riedelmeier (80.). Gelb-Rot: Ralf Riedelmeier (80., Dampfach).

FC Strahlungen - SV-DJK Unterspiesheim 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Sven Gehring (43.), 0.2 Steffen Hein (73.), 0:3 Johannes Nunn (80.)