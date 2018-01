Viel Lob und ein wenig Kritik für die Kissinger Wölfe

EC Bad Kissinger Wölfe - ESC Vilshofen 9:3 (2:1, 3:1, 4:1).

Mit einem stattlichen 9:3 gegen Vilshofen verabschieden sich die Kissinger Wölfe aus der Vorrunde und bleiben auf dem dritten Platz vor Schweinfurt und Königsbrunn. Doch ganz zufrieden ist Vorstand Michael Rosin dennoch nicht: "Es waren weniger Tore, als ich es mir gewünscht hätte. Und es waren mit nur 240 Fans nicht genügend Zuschauer da."



Zu viel Freizeit vor Vilshofen-Spiel

Im ersten Drittel spielten die Kissinger Wölfe noch verhalten, Alexei Zaitsev hatte nach Vorlage vom Neuzugang Nikolai Kiselev vorgelegt (5.), bis Michael Wittmann ausglich (12.). Das konnte Eugen Nold nicht auf sich sitzen lassen und stellte nach einer halben Minute den alten Abstand wieder her. "Das erste Drittel war nicht so gut bei uns, da wir unser letztes Training am Donnerstag hatten und das Spiel erst am Sonntag war", sagt Spielertrainer Mikhail Nemirovsky, der seine Mannschaft aber nicht kritisiert: "Ich bin zufrieden mit allen Spielern, die am Sonntag gespielt haben. Wir haben uns als Team gefunden. Wenn alle gesund bleiben, ist das unsere Mannschaft."



Was er aber kritisiert, ist die Spielansetzung der Verzahnungsrunde: "Wir als Drittplatzierte müssen auswärts beim Fünftplatzierten Königsbrunn anfangen, das verstehe ich wirklich nicht", sagt Nemirovsky. Michael Rosin sieht das nicht so eng: "Die Termine werden vom Verband vorgegeben, dafür haben wir am Sonntag das erste Heimspiel gegen einen Bayernligisten." Rosin betont aber, dass der Plan nur vorläufig ist, denn es kann sein, dass einige Vereine Probleme mit ihren Hallen haben und deswegen Spiele verlegen. Dafür gibt es zwei Ausweichtermine am 11. Februar und am 9. März. Rosin geht davon aus, dass die Kissinger keine Probleme mit den Ansetzungen haben sollten.



Gegen Vilshofen wurde noch einmal ordentlich rotiert und ausprobiert, ab dem zweiten Drittel war Alexei Zaitsev nicht mehr dabei, auch der Torwart wurde ausgewechselt. Als Kiselevs Sturmpartner Zaitsev wegfiel, blühte der Neuzugang richtig auf. Kiselev schoss insgesamt drei Tore und bereitete zwei weitere vor. "Kiselev ist ein guter, schneller Spieler, der immer schussbereit ist. Ich bin zufrieden mit beiden Neuzugängen", sagt Nemirovsky. Solch ein Lob vom eigentlich immer kritischen Spielertrainer hört man auch nicht alle Tage. "Ich schaue auf's Positive. Die Mannschaft darf nicht mehr so viele Extrapässe vor dem Tor spielen, sondern muss direkt schießen und die Situationen besser lesen."



Michael Rosin sieht noch etwas Handlungsbedarf bei der Fitness, aber vor allem wünscht er sich für die Verzahnungsrunde mehr Zuschauer: "Ich weiß nicht, was wir noch alles machen sollen, um die Kissinger in die Halle zu bekommen. Aber wenn man einen Verein in der Region hat, der die Möglichkeit hat, in der Aufstiegsrunde zur höchsten bayerischen Liga zu spielen, dann muss man diesen doch unterstützen."



Vorläufiger Spielplan Verzahnungsrunde Gruppe C



19. Januar, 20 Uhr: EHC Königsbrunn - EC Bad Kissingen

21. Januar, 18 Uhr: EC Bad Kissingen - ESV Buchloe

26. Januar, 20 Uhr: EC Pfaffenhofen - EC Bad Kissingen

28. Januar, 18 Uhr: EC Bad Kissingen - ERSC Amberg

2. Februar, 20 Uhr: EC Bad Kissingen - ERV Schweinfurt

4. Februar, 18.30 Uhr: ESC Haßfurt - EC Bad Kissingen

9. Februar, 19.30 Uhr: EV Moosburg - EC Bad Kissingen

16. Februar, 20 Uhr: EC Bad Kissingen - ESC Haßfurt

18. Februar, 18 Uhr: ERV Schweinfurt - EC Bad Kissingen

23. Februar, 20 Uhr: ERSC Amberg - EC Bad Kissingen

25. Februar, 18 Uhr: EC Bad Kissingen - EC Pfaffenhofen

2. März, 20 Uhr: EC Bad Kissingen - EHC Königsbrunn

4. März, 17 Uhr: ESV Buchloe - EC Bad Kissingen

11. März, 18 Uhr: EC Bad Kissingen - EV Moosburg