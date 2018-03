Vergiftete Atmosphäre in Rottershausen

FC Thulba - VfR Sulzthal 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Tim Eckert (7.), 1:1 Cedric Werner (24.), 1:2 Philipp Hesselbach (54.), 2:2 Florian Heim (62.), 3:2 Timm Manger (65.).

Eine Woche vor dem nun doch recht wahrscheinlichen Ligastart testeten beide Klubs auf dem Garitzer Kunstrasenplatz noch einmal intensiv. Die Thulbaer traten mit einer Mischung der ersten und zweiten Mannschaft an, der Kreisklassist setzte 18 Spieler ein. Den besseren Start verzeichneten die Penquitt-Schützlinge, die durch ihren Torjäger Tim Eckert früh in Führung gingen. Der Bezirksligist schaffte durch Cedric Werner zwar den Ausgleich, geriet nach dem Seitenwechsel aber neuerlich in Rückstand, als man für Sekunden Philipp Hesselbach aus den Augen verlor. Angetrieben von Florian Heim, der für den Ausgleich sorgte, schafften die Kleinhenz-Mannen durch einen Treffer von Timm Manger noch die Wende. Vor dem Derby gegen den SV Riedenberg war der Erfolg gut für das Selbstvertrauen.



FC Rottershausen - TSV Rannungen 2:3 (1:0). Tore: 1:0 Luca Wilm 20.), 1:1 Michael Röder (51.), 1:2 Johannes Hein (55., Eigentor), 1:3 Florian Erhard (80.), 2:3 Frank Seufert (90.). Rot: Andreas Berninger (71., Rannungen).

Nach dem Abpfiff war TSV-Coach Klaus Seufert mehr als bedient. Die Freude über den Sieg war gedämpft, denn die Rote Karte für Andreas Berninger, der nun für die nächsten Ligaspiele erst einmal gesperrt ist, sowie die Knöchelverletzung von Martin Herbig sind ein schwerer Schlag ins personelle Kontor. Auf dem teilweise noch vereisten Nebenplatz gingen die Gastgeber in Führung, als sich ein Weitschuss von Luca Wilm von der Mittellinie aus über Keeper Julian Büttner in die Maschen senkte. Der Bezirksligist, der unter anderem auf Benjamin Kaufmann verzichten musste, tat sich in der Offensive schwer und hatte Glück, dass Frank Seufert mit einem knapp verzogenen Schuss kurz vor dem Seitenwechsel nicht auf 2:0 erhöhte. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte der Favorit die Schlagzahl und schaffte durch einen Schlenzer von Michael Röder ins lange Eck den Ausgleich. Beim Treffer zum 1:2 gab FC-Goalie Johannes Hein keine glückliche Figur ab: Nach einer Freistoßflanke von Timo Stahl drückte er sich nach einem Luftkampf die Kugel über die Torlinie. Danach wurde die Partie immer ruppiger. In der 70. Minute eskalierte es, als Johannes Kanz in gröberer Art Martin Herbig von den Beinen holte. In der allgemeinen Rudelbildung ließ sich Andreas Berninger zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Während Kanz die gelbe Karte sah, musste Berninger vorzeitig unter die Dusche, Herbig humpelte in die Kabine. Die Atmosphäre war danach vergiftet, Florian Erhard erlief sich vor dem 1:3 einen zu kurzen Rückpass von Luca Wilm, Frank Seufert setzte mit einem unhaltbaren Schuss ins lange Eck den Schlusspunkt.



ASV Rimpar - TSV Großbardorf 2:4 (1:2). Tore: 1:0 Marcel Böhm (10.), 1:1 Stefan Piecha (12.), 1:2 Björn Schönwiesner (43.), 1:3 Shaban Rugovaj (46.), 1:4 Björn Schönwiesner (58.), 2:4 David Koska (87.).

Den Führungstreffer des Landesligisten beantwortete Stefan Piecha mit dem Ausgleich gegen seinen Heimatverein, als er nach glänzender Vorarbeit von Björn Schönwiesner aus 20 Metern einnetzte. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Schönwiesner selbst, der den TSV in Führung brachte. In der zweiten Halbzeit bauten der eingewechselte Shaban Rugovaj und wiederum Schönwiesner die Führung aus, bevor den kampfstarken Hausherren kurz vor dem Abpfiff Ergebniskosmetik gelang. Insgesamt war TSV-Coach André Betz mit dem Auftreten seiner Akteure zufrieden. "Wir haben das Spiel breit gemacht und uns etliche Möglichkeiten erarbeitet. Auch haben wir in den zweiten 45 Minuten kaum mehr Chancen zugelassen. Meine Spieler haben die vielen Zweikämpfe und Eins-gegen-Eins-Situationen angenommen und viele auch gewonnen. Wir hatten auch ein deutliches Chancenplus." Dass der lange verletzte Lukas Illig die 90 Minuten durchspielen konnte, stimmt Betz im Hinblick auf das Ligaspiel gegen Eltersdorf hoffnungsfroh. mad



TG Höchberg - TSV Aubstadt 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Tobias Riedner (25.), 1:1 Philipp Kleinhenz (40.), 2:1 Tobias Riedner (50., Foulelfmeter).

"Ich bin nicht allzu traurig. Natürlich ist man nicht froh oder zufrieden, wenn man verliert, auch wenn es nur ein Testspiel ist", bekannte der TSV-Trainer Josef Francic nach dem Auftritt seines Teams auf dem Höchberger Kunstrasenplatz. "Wir hatten nur zwölf Feldspieler zur Verfügung. Alle anderen sind nicht ganz gesund oder angeschlagen." Weshalb er dann doch kein großes Aufhebens machte um diesen Lapsus am Ende der "schwierigsten Winterpausen-Vorbereitung, seit ich mich erinnern kann." Was ihm aber doch etwas aufstieß, war die Gangart des Landesligisten, der in der zweiten Halbzeit sein Tor verriegelte und zu allem Überfluss noch mit einem Elfer belohnt wurde, der keiner war, während der Bayernligist durch bedenkliche Methoden bissiger TG-ler am Torschuss gehindert wurde. rd



Außerdem spielten



SV Garitz - TSV Aubstadt II 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Julian Bauer (47.), 1:1 Simon Herold (58., Foulelfmeter), 2:1 Mariano Ozorio (66.).

TV Oberndorf - FC Hammelburg 2:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Andy Möck (22., 39.), 1:2 Alexander Kolm (62.), 1:3 Lukas Hofbauer (69.), 2:3 Daniel Esquibel (77.), 2:4 Max Petrunin ((78.).

TSV Rothhausen/Thundorf - SG Stadtlauringen /Ballingshausen 1:1(0:0). Tore: 1:0 Rene Saal (61.), 1:1 Reinhard Dietz (76.).