Verbrauchter Tag für Oberwildflecken

SG Markt Geroda/Stralsbach/Oehrberg - SpVgg Detter-Weißenbach 2:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Marvin Hägerich (44., 60.), 1:2 Matthias Kohl (73.), 2:2 Johannes Kohl (74.).

"15 Minuten vor Spielbeginn kam der Schneesturm. Wir hatten somit sehr schwierige Platzverhältnisse", berichtete SV-Abteilungsleiter Timo Schlereth. Im "Glücksspiel" rutschte ein Gerodaer Abwehrspieler aus und Detter ging überraschend in Führung. Zuvor schien Geroda die Partie in der Hand zu haben. Detters Keeper entschärfte einige Chancen, unter anderem von Daniel Heck. Nach der Pause glitt der Ball dem SV-Keeper durch die Handschuhe und Detter schien mit dem 0:2 als Sieger festzustehen. Matze Kohl verkürzte mit einem sauberen Schuss in den Winkel und aus einem Gewühl heraus erzielte Geroda den Ausgleich. "Am Ende hatten wir zwar noch Chancen, das Spiel zu gewinnen. Das Wichtigste ist, beiden Mannschaften und dem Schiedsrichter Respekt zu zollen, dass sie bei diesen äußerlichen Bedingungen das Spiel über die Bühne gebracht haben", bedankte sich Schlereth.



SG Bad Brückenau/Oberleichtersbach II - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 5:2 (3:2). Tore: 1:0 Moritz Leitsch (9.), 1:1,1:2 Stefan Muth (20., 25.), 2:2, 3:2 Moritz Leitsch (35., 41.), 4:2 Simon Zeier (56.), 5:2 Moritz Leitsch (62.).

"Bis auf zehn Minuten, in denen Hassenbach aus dem Rückstand eine Führung gemacht hat, haben wir das Spiel diktiert und verdient gewonnen", sagte Bad Brückenaus Pressewart Marcel Schilling. Der Mann des Tages war sicherlich Moritz Leitsch, der vier Treffer beisteuerte und auch sonst ein ständiger Unruheherd war. Sehenswert war der Treffer zum 2:1. Stefan Muth zirkelte einen Freistoß genau in den Winkel und sorgte damit für das Tor des Tages. Das reichte aber am Ende nicht gegen zu starke Gastgeber aus Bad Brückenau.



SG Poppenroth/Lauter II - FC Hammelburg II 0:1 (0:1). Tor: Christoph Scherpf (38.).

Die Gastgeber erspielten sich in den ersten Minuten zwei Chancen durch Julian Kühnlein und Anu-In Bamrumnok, die aber ungenutzt blieben. In der Folgezeit kam Hammelburg besser ins Spiel und Christoph Scherpf nutzte seine zweite Chance zum Führungstreffer. Nach der Pause drückte Poppenroth aufs Tempo und erspielte sich eine Reihe von Ecken, die aber nichts einbrachten. Jetzt spielte nur noch Poppenroth, aber Hammelburg verteidigte geschickt. Kurz vor dem Ende vergab Pascal Heilmann noch eine Freistoßchance und so blieb es beim knappen Sieg.



SG Bad Bocklet/Aschach - SpVgg Haard II 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Jan Blasek (2., 49., 60.), 4:0 Carsten Ulrich (63.).

"Beide Mannschaften mussten auf dem selben Platz spielen, es gibt keine Ausreden", meinte Haards Pressewart Waldemar Schmitt. Trotz des frühen Treffers durch Jan Blasek hielten die Gäste gut mit. In der zweiten Hälfte kam Bocklet besser in Fahrt und Jan Blasek schienen die widrigen Platzverhältnisse zu liegen. Im Gewühl setzte er sich noch zweimal durch und erzielte insgesamt drei Treffer. Carsten Ulrich reihte sich neben ihm als Torschütze ein. "Die Bockleter hätten noch höher gewinnen können", sagte Schmitt. Der klare Sieg reicht dem heimstärksten Team der Liga, um an der Tabellenspitze dran zu bleiben.



SG Stockheim - SCK Oberwildflecken 7:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Christian van Eckert (7., 41.), 2:1 Patrick Schmidtke (43.), 3:1 Christian Beck (48.), 4:1, 5:1 Christian van Eckert (73., 82.), 6:1 Fabian Nöth (87.), 7:1 Patrick Schmitt (89.).

"Das war heute eine Katastrophe", erzählte SCK-Trainer Egon Greubel. Ersatzgeschwächt hielten die Oberwildfleckener in der ersten Hälfte gut mit. Nach dem 2:0 konnte Patrick Schmidtke aus dem Gewühl heraus verkürzen. "Zu Beginn war der Platz noch ganz okay, mit zunehmendem Spielgeschehen ähnelte er aber immer mehr einem Acker", so Greubel. Nach Wiederanpfiff kam der Hausherr richtig ins Rollen. Alleine Christian van Eckert erzielte vier Treffer. "Beinahe jeder Schuss war drin, der Platz ähnelte einem Schlachtfeld und andauernd lagen Spieler auf dem Boden", berichtete Egon Greubel von einem verbrauchten Tag für den Drittletztplatzierten aus Oberwildflecken.





B-Klasse Rhön 1

FC Untererthal II - SG DiebachII/Morlesau II 1:0 (0:0). Tor: Tobias Schneider (78.)





B-Klasse Rhön 2

SV Aura II - SG Salz II/Mühlbach II 3:4 (1:2). Tore: 0:1 Marcel Becher (14.), 0:2 Philipp Scholz (27.), 1.2, 2:2 Paul Öztürk (41., 67.), 3:2 Johannes Baldauf (74.), 3:3 Tobias Bambach (81.), 3:4 Jonas Cornely (90.). Gelb-Rot: Michael Neugebauer (75., Salz/Mühlbach).





B-Klasse Rhön 4

FC Poppenlauer II - TSV Maßbach II 1:0 (0:0). Tor: Lorenz Seufert (75.).