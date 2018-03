Untererthal darf keine Angst vor Fehlern haben

Die Viktoria aus Untererthal (15./10) machte beim 2:0-Erfolg über Reichenbach ihrem Namen alle Ehre. Der Auftritt dürfte das Selbstbewusstsein der Schneider-Truppe gestärkt haben, um auch beim anstehenden Auswärtsauftritt beim FC Bayern Fladungen (8./23) nicht so chancenlos zu sein wie im Hinspiel, als man auf eigenem Geläuf dem Aufsteiger mit 0:3 unterlag. "Unsere Leistung war so, wie man sie in unserer Situation bringen muss. Wir waren kampfstark und haben gezielt nach vorne gespielt. Das hat uns auch der Gegner attestiert", konnte Coach Matthias Schneider zufrieden sein und blickt auf die nächste Partie: "Wir schauen nur auf das Spiel, nicht auf die Tabelle und dürfen keine Angst vor Fehlern haben. Auch Fladungen ist nicht unschlagbar."



Warnung vor Bad Königshofen

Obwohl am Ende in Rödelmaier erneut eine 0:2-Niederlage zu Buche stand, sollte der Auftritt des SC Diebach (12./15) beim Tabellenzweiten Mut machen. Die Mannschaft von Trainer Michael Leiber agierte, obwohl stark ersatzgeschwächt, nach dem Wechsel auf Augenhöhe mit den Gastgebern, verpasste aber ein besseres Ergebnis. Zum Heimspiel erwarten die Frankonen den TSV Bad Königshofen (5./24), den man in der Vorrunde sogar in Unterzahl durch Tore von Aldin Dzafic und Florian Ullrich mit 2:1 bezwingen konnte. "Sie wollen gegen uns einiges gutmachen und sind auswärts noch ungeschlagen", warnt Leiber vor dem Tabellenfünften. Dennoch blickt Diebachs Übungsleiter optimistisch nach vorne: "Unser Kader ist diesmal nahezu komplett und daheim haben wir nichts zu verschenken."



Revanche bei Heimspiel möglich

Noch ein Hühnchen zu rupfen hat der FC Reichenbach (6./11) mit dem FC Eibstadt (11./20), der bei den Teutonen antritt. Das Hinspiel gewannen die Männer von Jochen Kress gegen die Schmitt-Mannen nämlich mit 3:1. Reichenbach dürfte mit einer Prise Wut mehr im Bauch in die Begegnung gehen, kehrte man doch von Schlusslicht Untererthal mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck zurück und verpasste so einen Sprung nach vorne in der Tabelle. Bei Eibstadt ist Torjäger Daniel Fürst auf Abschiedstournee, er wechselt in der neuen Runde zum Bayernligisten TSV Aubstadt.



Wiederaufstieg rückt näher

Weiter unaufhaltsam schreitet der SV Ramsthal (1./38) voran. Auch der VfL/Spfr. Bad Neustadt stellte keinen Prüfstein dar und unterlag mit 0:5. Seinen riesigen Wert für das Ramsthaler Offensivspiel unterstrich dabei einmal mehr Steven Klitzing, der durch einen Viererpack sein Tor-Konto auf stolze 23 Treffer stellte und damit die Torschützenliste anführt. Da dürfte dem kommenden Gegner TSV Nordheim/Rhön (14./12) Angst und Bange werden vor der Ramsthaler Tor-Maschinerie. Schon im vogelwilden Hinspiel kassierte der Tabellenvorletzte sieben Treffer, konnte nach einem 5:0-Halbzeitrückstand allerdings zwischenzeitlich auf 3:6 verkürzen, ehe Timo Kaiser per Strafstoß den 7:3-Endstand besorgte.