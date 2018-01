TV/DJK Hammelburg geht die Luft nicht aus

Bayernliga Nord Frauen



TV/DJK Hammelburg II - TV Unterdürrbach 2:3 (20:25, 26:28, 25:19, 25:18, 10:15).

Die Damen des TV/DJK begannen gegen den TV Unterdürrbach mit einer guten Abwehrleistung und guten Aufschlägen. Ein kurzer Einbruch beim Spielstand von 16:15 für Unterdürrbach sorgte für vermehrte Eigenfehler bei Hammelburg und führte zum Satzverlust. Im zweiten Durchgang erkämpfte sich Hammelburg jeden Punkt hart und spielte bis zum Schluss ausgeglichen mit, musste sich aber mit 26:28 geschlagen geben. Im dritten Satz begann nach einem 0:5-Rückstand die Aufholjagd der Hammelburgerinnen.



Katastrophaler Tie-Break

Druckvolle Aufschläge und souveräne Angriffe führten zu einem deutlichen Ergebnis von 25:19 für den TV/DJK. Die Leistung blieb auch im vierten Durchgang konstant und mit dem Satzgewinn sicherten sich die Hammelburgerinnen den allerersten Punkt der laufenden Saison. Doch den fünften Satz begannen die Gastgeberinnen katastrophal: Wegen mangelnder Abwehrleistung stand es schnell 0:7. Allerdings kämpften sich die zweiten Damen zurück ins Spiel, doch durch viele verschlagene Angaben verloren sie das Spiel.



Bezirksliga Männer



TSV Jahn 1892 Würzburg - TV/DJK Hammelburg II 0:3 (16:25, 18:25, 25:27).

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe gegen den Tabellenzweiten und zur Mitte des Satzes gelang es den Gästen, sich etwas abzusetzen. Auch zwei Auszeiten konnten den Spielfluss der Hammelburger nicht mehr unterbrechen und so sicherte man sich den ersten Satz mit 25:16. Schwungvoll ging es im nächsten Durchgang weiter, schnell zog Hammelburg auf 10:4 und 18:9 davon. Über eine gute Annahme zog Christian Schäder ein variantenreiches Angriffsspiel auf. Dass sich die Gastgeber aber nicht so ohne weiteres aus ihrer eigenen Halle schießen lassen wollten, war im dritten Satz zu sehen. Einige Nachlässigkeiten und leichtfertig vergebene Bälle auf Hammelburger Seite brachten die Würzburger zurück ins Spiel. Beim Stand von 16:20 beorderte Trainer Klaus Baden Felix Schultheiss auf das Feld, der sich kurzfristig bereit erklärt hatte, für den verhinderten Lukas Full auszuhelfen. Dank seiner Routine und Ruhe brachte er die Mannschaft wieder zurück auf die Erfolgsspur. Nach dem Gleichstand bei 22:22 entbrannten einige sehenswerte Ballwechsel und die Führung wechselte immer wieder hin und her. Das Momentum war jedoch auf Seiten der Hammelburger.



TV/DJK Hammelburg II - TSV Lengfeld II 3:0 (25:23, 25:20, 25:18).

Kjeld Claßen stand gegen den TSV Lengfeld nicht mehr zur Verfügung und so musste das Team in einer anderen Besetzung auflaufen. Kurzerhand wurde Philipp Schäder wieder einmal auf Außen/Annahme beordert, Till Oschmann begann als Libero und Lukas Baden wechselte auf die Diagonale. Es kam im ersten Satz zu der erwartet knappen Partie: Hammelburg lief bis zum 21:21 immer einem kleinen Rückstand hinterher, ließ sich davon aber nie demotivieren und holte sich bei 24:22 den ersten Satzball. Den konnte Lengfeld zwar noch abwehren, aber mit der darauffolgenden Angriffssituation machte Hammelburg mit 25:23 den Sack zu. Im zweiten Durchgang kam der große Auftritt von Philipp Schäder: Ob mit variablen Aufschlägen oder mit gelungenen Blockaktionen, alles gelang dem sprunggewaltigen Allrounder in Reihen der Hammelburger. Sichtlich genervt versuchte der Trainer der Lengfelder durch lautstarke Anweisungen sein Team wieder in die Spur zu bringen und durch Auszeiten den Spielfluss der Hammelburger Nachwuchstruppe zu stören. Es blieb jedoch beim Versuch. Über die Mitte machten Marcel Plehn und Morice Zehner derart viel Druck, dass der gegnerische Block ein ums andere Mal das Nachsehen hatte. Befürchtungen dahingehend, den Hammelburgern könnte die Luft ausgehen, wurden im dritten Satz schnell zerstreut. Felix Schultheiss zog aus der guten Annahme und Abwehr ein abwechslungsreiches Angriffsspiel auf und die Angreifer dankten es ihm mit vielen gelungenen Aktionen. "Auch wenn es mal wieder schwer fällt, einzelne an einem solchen Tag besonders hervorzuheben, geht mein besonderer Dank heute an Felix Schultheiss, der so kurzfristig und fast ohne Training in die Bresche gesprungen ist, und ein Sonderlob an Till Oschmann, der nach krankheitsbedingtem Trainingsausfall auf der Liberoposition einen hervorragenden Job gemacht hat", resümierte der Coach.



TSV Güntersleben - TSV Münnerstadt 3:1 (22:25, 25:19, 25:18, 25:16).

Nach zwei kurzfristigen Ausfällen trat der TSV Münnerstadt wieder in Minimalbesetzung an. So ging Münnerstadt ohne große Erwartungen in den Spieltag. Im ersten Satz führte die Lockerheit der Münnerstädter gegen die zerstrittenen Günterslebener zum Satzgewinn. Ab dem zweiten Satz ging Güntersleben wieder konzentrierter zu Werke und sicherte sich mit drei deutlichen Satzgewinnen den Sieg, da Münnerstadts Spielertrainer Uwe Knipping auch keine Möglichkeiten zu taktischen Veränderungen zur Verfügung standen.



TSV Großheubach - TSV Münnerstadt 3:1 (18:25, 27:25, 25:17, 25:20).

Gegen den Tabellenzweiten aus Großheubach, die im vorherigen Spiel Güntersleben mit 3:1 bezwungen hatten, war die Ausgangsposition die Gleiche. Den ersten Satz konnte der TSV Münnerstadt mit großer Spielfreude deutlich für sich entscheiden. Im zweiten Satz verwandelte Münnerstadt einen 1:6-Rückstand kontinuierlich in eine 24:21-Führung. Doch, wie schon so oft in dieser Saison, wurden die drei Satzbälle der Münnerstädter durch individuelle Fehler nicht genutzt und ein sicher geglaubter Punkt verschenkt. Einen Satzball der Großheubacher wehrte Münnerstadt ab, bevor Großheubach den Satz für sich entschied. In den abschließenden zwei Sätzen war der Glaube der Münnerstadter an den Sieg verloren und Großheubach nutzte die Chance auf drei Punkte.