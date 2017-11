Traumtor von Sebastian Händel

SV Aura - TSV Volkers 7:1 (2:0). Tore: 1:0 Lukas Baldauf (6.), 2:0 Florian Schießer (26.), 3:0 Patrick Falkenstein (56.), 4:0 Paul Öztürk (61.), 5:0 Philipp Kaiser (63.), 5:1 Cabdi Fuaad Mahamad (70.), 6:1 Florian Schießer (86.), 7:1 Sascha Graser (88.). Gelb-Rot: Sven Schmid (70., Volkers).

Mit einem dominanten und nie gefährdeten Sieg setzt Spitzenreiter Aura die Siegesserie fort, die nun bereits neun Spiele andauert. "Das war natürlich hochverdient, aber mit unseren Chancen waren wir sehr fahrlässig", gab Cristof Sauer zu Protokoll. Die Gäste, die mit Personalproblemen zu kämpfen haben und mit nur zwei Auswechselspielern anreisten, konnten nach einem Konter zumindest den Ehrentreffer bejubeln. Die formstarken Auraer hoffen jetzt, dass das Spitzenspiel in Oberleichtersbach am nächsten Spieltag nicht ins Wasser fällt.



SV Machtilshausen - SV Ramsthal II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Valentin Saum (19., Foulelfmeter), 1:1 Holger Späth (47.).

Das Unentschieden war dem Spielverlauf nach letztendlich ein angemessenes Ergebnis. Machtilshausen ging durch einen Elfmeter zunächst verdient in Führung, Gästetorwart Martin Herold hatte Julian Schnabel im Strafraum zu Fall gebracht. Ramsthal blieb jedoch durch Konter stets gefährlich. Nach der Pause nutzte Holger Späth eine Unaufmerksamkeit der Abwehr und erzielte den Ausgleich. "Das war zu wenig von uns", räumte Machtilshausens Clemens Schmitt nach dem Spiel ein.



TSV Stangenroth - FC Elfershausen 4:2 (3:0). Tore: 1:0 Nico Wehner (15.), 2:0 Robert Schmidt (28., Eigentor), 3:0 Johannes Edelmann (31.), 3:1, 3:2 Joschka Eberlein (52., 65.), 4:2 Nico Wehner (74.).

Bei schwierigen Wetterverhältnissen bekamen die Zuschauer in Stangenroth zwei recht unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. Mit dem starken Gegenwind kamen weder die Gäste noch die Hausherren nach dem Seitenwechsel gut zurecht. So brachte Joschka Eberlein mit seinem Doppelpack noch einmal Spannung in die Partie, die zur Pause bereits entschieden schien. Schlussendlich behielt Stangenroth auch dank des gut harmonierenden Duos Nico Wehner und Johannes Edelmann die Oberhand. "Ich freue mich besonders, dass heute endlich mal wieder alle dabei sein konnten", sagte Manuel Endres.



TSV Rothhausen/Thundorf - SG Arnshausen/FC Bad Kissingen II 4:2 (0:2). Tore: 0:1 Johannes Friedrich (1.), 0:2 Erwin Gergely (19.), 1:2 Markus Röss (49., Elfmeter), 2:2 Christian Ebert (54.), 3:2 Andre Schmitt (72.), 4:2 Fabian Wiener (90.).

Die erste Aktion des Spiels brachte den Gästen nach einem Einwurf die frühe Führung ein. Auch der zweite Gegentreffer konnte die trägen Rothhäuser zunächst nicht wachrütteln. Doch nach der Pause zeigten sich die Hausherren wie ausgewechselt. Der Trainer bewies dabei ein glückliches Händchen, denn gleich zwei Bankspieler konnten sich während der Aufholjagd in die Torschützenliste eintragen. "In der zweiten Hälfte haben wir uns am Riemen gerissen und eine gute Mannschaftsleistung gezeigt", resümierte TSV-Abteilungsleiter Max Geier.



TSV Maßbach - TSVgg Hausen 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Sebastian Händel (57.), 1:1 Chris Kraus (62.), 1:2 Patrick Häfner (90.).

"Wir müssen einfach cleverer spielen", bemängelte Maßbachs Spielertrainer Martin Baumgart. Trotz Führung musste der Spitzenreiter in letzter Minute eine Niederlage gegen Verfolger Hausen hinnehmen. Ein Traumtor von Sebastian Händel, der den Ball per Direktabnahme nach Ecke von Martin Baumgart direkt in den Winkel beförderte, brachte die Hausherren zunächst in Front. Doch die Gäste steckten nicht auf, glichen kurz darauf aus und belohnten sich kurz vor dem Schlusspfiff sogar mit dem Siegtreffer nach einem langen Freistoß.



TSV Münnerstadt II - SG Merkershausen/Sulzfeld 4:4 (2:1). Tore: 0:1 Patrick Herchet (9.), 1:1 Sebastian Blank (15.), 2:1 Steffen Fleckstein (43.), 2:2 Philipp Schneider (47.), 3:2 Ahmet Coprak (60.), 3:3 Alexander Leicht (64.), 3:4 Philipp Schneider (75.), 4:4 Michael Knysak (88.).

Mit viel Einsatz und Leidenschaft errang die SG Merkershausen/Sulzfeld nach zuletzt viel Frust und wenig Punkten ein Unentschieden beim zuletzt fünf Mal in Folge siegreichen TSV Münnerstadt II. "Ein gerechtes Remis", so TSV-Sprecher Günter Scheuring, der den Gast für seine Kampfstärke lobte. "Wir waren nicht in Bestbesetzung, trotzdem haben wir nicht schlecht gespielt", so Scheuring. Unterhaltsam waren die 90 Minuten allemal, ebenso spannend und torreich. Die Hausherren gerieten in Rückstand, rissen das Steuer aber herum und gingen mit einer "verdienten Führung" in die Pause. Der Gast aus dem Grabfeld wurde im zweiten Abschnitt zusehends stärker. Er glich zweimal aus und ging in Führung. "Verdient zu diesem Zeitpunkt, weil wir hinten zu offen und nicht zweikampfstark genug waren." Aber, so lobte Scheuring die Moral der TSV-Zweiten, "wir haben noch einmal die Ärmel hochgekrempelt und den letztlich verdienten Ausgleich erzielt." Allerdings erst kurz vor knapp, als die Gäste schon an ihrem Auswärtssieg dieser Saison schnupperten. rus



FC Eltingshausen - SG Alsleben-Eyershausen/Gabolshausen-Untereßfeld 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Pascal Metzler (5.), 2:0 André Karch (19.), 2:1 Daniel Leicht (58.), 3:1 Christian Ament (82., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Lukas Krieger (85., Alsleben).

Im zweiten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften revanchierte sich Eltingshausen für die Hinspielniederlage und feierte den dritten Saisonsieg. Die Einheimischen begannen couragiert und gingen gleich mit der ersten Gelegenheit nach einem Abwehrfehler der Gäste mit 1:0 in Führung. Diese konnte André Karch eine Viertelstunde später nach einem langen Abschlag ausbauen. Danach traf der gleiche Spieler noch den Pfosten. In den ersten 45 Minuten gab es von der Spielgemeinschaft aus dem Grabfeld kaum Nennenswertes, der FC war die tonangebende Mannschaft. Dies änderte sich nach dem Seitenwechsel. Nun bestimmten die Gäste das Geschehen. Zunächst konnte Eltingshausens Torhüter Michael Röder einen Freistoß von Daniel Leicht gerade noch abwehren, beim nächsten Versuch nur wenige Minuten später schlug der Ball aber im Gehäuse ein. Auch danach konnte die SG den Gegner in deren Hälfte beschäftigen, die Partie wurde nun etwas ruppiger. Die Platzherren aber konnten mit Geschick den knappen Vorsprung verteidigen und blieben durch Konter gefährlich. Ein Entlastungsangriff in der 82. Minute führte zur Entscheidung, als sich Gästekeeper Julian Fleckstein nur noch mit einem Foul im Strafraum zu helfen wusste. Christian Ament behielt die Nerven und traf vom Kreidepunkt. rus