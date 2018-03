Torfestival in Steinach

TSV Steinach - BSC Lauter 5:0 (1:0) Tore: 1:0 Maximilian Hein (21.), 2:0 Philipp Kirchner (67.), 3:0, 4:0, 5:0 Maximilian Hein (72., 76., 86.).

In einem einseitigen Spiel übernahmen die Hausherren sofort die Kontrolle und spielten sich bereits in der Anfangsphase einige Chancen heraus. Nach einem schönen Schnittstellenpass von Joshua Jung tauchte Maximilian Hein schließlich allein vor dem Torwart auf und schob sicher ein. Kurz darauf vergab er aus ähnlich aussichtsreicher Position, erneut nach Pass von Jung, die Chance auf den zweiten Treffer. Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich, die Gäste waren meistens einen Schritt zu spät. "Wir waren klar überlegen, von Lauter kam heute sehr wenig", berichtete Steinachs Pressewart Volker Hildmann. In der Schlussviertelstunde drehte der pfeilschnelle Maximilian Hein auf und erzielte drei weitere Treffer, nachdem er bereits das 2:0 durch Philipp Kirchner vorbereitet hatte.



TSV Wollbach - SG Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda 1:0 (1:0). Tor: Jonas Warmuth (5.).

"Es war wie ein Spiegelbild zum Hinspiel, nur dass wir diesmal das 1:0 nach fünf Minuten gemacht haben und Gräfendorf die Chance zum Ausgleich in der 93. Minute vergeben hat", analysierte Wollbachs Trainer Michael Jahns. Wollbach machte die ersten 15 Minuten ordentlich Druck. Matthias Albert schickte Jonas Warmuth mit einem Steilpass, der aus zehn Metern am Torwart vorbei einschob. Einen Querpass von Felix Warmuth auf Jonas Warmuth verwandelter dieser ebenfalls, das Tor wurde aber wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt (15.). Danach plätscherte das Spiel bis zur 28. Minute vor sich hin, bevor Albert für Jonas Warmuth auflegte. Dieser scheiterte aus kurzer Distanz am Gräfendorfer Torwart Alexander Jung. "Danach kam Wartmannsroth besser ins Spiel, wir ließen den Gegner mehr agieren und reagierten nur noch", sagte Jahns. Doch die Heimelf kam zurück. Matthias Albert, der ein gutes Spiel auf der Sechser-Position ablieferte, setzte Jonas Kirchner in Szene, der wieder am Keeper Jung scheiterte (37.). Auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit machte Wollbach Druck. Doch nach zwei Chancen von Jonas Kirchner und Benedikt Theimer (48., 50.) entwickelte sich mehr und mehr ein Mittelfeldkampf bis zur Nachspielzeit. Torwart Florian Erb hielt da den Sieg fest, nachdem ein Gräfendorfer aus dem Getümmel heraus plötzlich freie Schussbahn hatte (93.). pia



TSV Oberthulba - SV Obererthal 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Erik Widiker (17.), 1:1 Steffen Gerlach (46.).

Die Gäste aus Obererthal kamen deutlich besser ins Spiel und bestimmten die ersten 45 Minuten. "Da waren wir anscheinend noch in der Winterpause", sagte TSV-Vorstand Stefan Halbig. Folgerichtig gelang Erik Widiker die Führung, nachdem er einen langen Ball im Strafraum technisch anspruchsvoll annahm und sicher in die lange Ecke vollstreckte. In der Pause stellten die

Hausherren um. Sie gingen deutlich aggressiver zu Werke und belohnten sich umgehend mit dem Ausgleich durch Steffen Gerlach. Eine punktgenaue Flanke bugsierte er sicher ins Tor. Im weiteren Spielverlauf konnten sich beide Mannschaften noch einige gute Chancen herausspielen, so scheiterte Obererthals Tobias Brust unglücklich am Pfosten, nachdem er den Torwart bereits aussteigen hatte lassen. "Mit dem Unentschieden könnten beide Mannschaften zufrieden sein, besonders nach der Vorbereitung, in der wir leider kein einziges Spiel machen konnten", lautete Halbigs Schlussfazit.



DJK Schondra - SG Oerlenbach/Ebenhausen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Frank Schmitt (45.+2, Handelfmeter), 0:2 Matthias Dees (70.), 0:3 Daniel Franz (75.), 0:4 Matthias Dees (85.). Rot: Tizian Rölling (45.+2, Schondra).

Der Tabellenführer beherrschte klar die Anfangsphase. Reihenweise boten sich dem Gast zunächst Einschussmöglichkeiten. Lucien Martin konnte mit einer Rettungsaktion den Ball von der Linie wegköpfen. Joachim Hofmann visierte die Unterkante der Latte an. Der Ball sprang klar vor der Linie auf. Nach nervöser Anfangsphase kam jedoch Schondra besser ins Spiel und hatte gute Gelegenheiten. So machte sich Sebastian Fischer alleine Richtung Gästetor auf, legte sich jedoch den Ball zu weit vor, sodass Torwart Simon Seidl eingreifen konnte. Einen Kopfball setzte Mario Hägerich an die Querlatte. In der Nachspielzeit kam es dann zur möglicherweise spielentscheidenden Aktion. Einen Schuss aus Nahdistanz soll Tizian Rölling auf der Torlinie mit einem Handspiel abgewehrt haben. Den Strafstoß verwandelte Frank Schmitt sicher. Schondra konnte sich von dem Schock nicht mehr erholen. Eine Hereingabe verwandelte der einlaufende Matthias Dees per Kopf. Daniel Franz erhöhte mit einem Flachschuss. Kurz vor Schluss war wiederum Matthias Dees zur Stelle, der einen verunglückten Abschlag vom ansonsten guten Torwart Marius Müller serviert bekam. spion



SV Römershag - SG Reiterswiesen/Post SV Bad Kissingen 3:3 (0:0). Tore: 1:0 Sergej Schill (46.), 2:0 Frank Liebhardt (47.), 2:1 Tobias Windberg (57.), 3:1 Alexander Melser (80., Foulelfmeter), 3:2 , 3:3 Marco Schmitt (87., 90.). Gelb-Rot: Alexander Melser (90., Römershag).

Die erste Halbzeit begann trotz schwierigen Geläufs durchaus vielversprechend mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste scheiterten am Pfosten und am gut aufgelegten Torwart German Steile. Nach dem Wiederanpfiff zog Sergej Schill nach einem langen Ball einfach mal ab

und überwand dank eines Platzfehlers den überraschten Schlussmann der Gäste. Ein weiter Einwurf führte umgehend zum 2:0. Statt durch die Führung Sicherheit zu gewinnen, blieb Römershag in der Folge aber zu hektisch. Zwar konnte nach dem sehenswerten Anschlusstreffer der alte Abstand per Elfmeter wieder hergestellt werden, doch die Kräfte schwanden zusehends. In der Schlussphase führten zwei fast identische Standards doch noch zum Ausgleich für die SG, die sich nie aufgab. "Da hat am Ende die Ordnung gefehlt, das war dumm von uns", gab Römershags Trainer James Galloway nach dem Spiel zu, "in der Summe war das ein gerechtes Unentschieden."



FC Bad Brückenau - SV Garitz 1:1(1:1). Tore: 0:1 Benedikt Niebling (2.), 1:1 Lubomir Stieranka (25.). Gelb-Rot: Jens Kleinheinz (90., Bad Brückenau), Benedikt Niebling (90.+4, Garitz).

Mit einem Glanzschuss von Benedikt Niebling aus 25 Metern volley in den Winkel ging Garitz früh in Führung. Bad Brückenau war aber keinesfalls geschockt. Johannes Meixner legte quer auf Felix Frank, dessen Schuss ging nur knapp am Gästetor vorbei (11.). In der 25. Minute belohnten sich die Gastgeber: Nach einem Pass von Florian Jakobsche in den Lauf von Lubomir Stieranka führte dessen platzierter Schuss aus 14 Metern flach ins Eck zum Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause traf ein abgefälschter Schuss von Johannes Meixner nur die Latte. In der zweiten Halbzeit flachte das Spiel immer mehr ab, Torchancen waren Mangelware. Philipp Jakobsche probierte es mit einem Fernschuss, den Torwart Philipp Werner im Nachfassen hielt (64.). Das Unentschieden wurde dem Spiel gerecht. spion



FC Poppenlauer - SG Heustreu/Hollstadt 3:5 (2:2). Tore: 1:0 Daniel Heuchler (3., Foulelfmeter), 1:1 Moritz Menninger (15.), 2:1 Andre Keßler (33.), 2:2 Matthias Schäfer (34.), 2:3 Moritz Menninger (53., Foulelfmeter), 3:3 Tim Potschka (60.), 3:4 Moritz Menninger (78.), 3:5 Andreas Schneider (90., Foulelfmeter).

Nach dem 1:0 durch Daniel Heuchler kam Poppenlauer besser in die Partie und hatte laut Trainer Manuel Düring zwei "tausendprozentige Chancen". Trotzdem gelang Moritz Menninger der Ausgleich, woraufhin die SG einen Tick besser, weil aggressiver agierte als die Gastgeber. "In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, wir sind viel gelaufen, aber Heustreu hat die Tore gemacht", konstatierte Düring. pia