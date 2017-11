Thulbas Ziel ist ein Sieg aus zwei Spielen

TSV Münnerstadt - FC 06 Bad Kissingen (Samstag, 14 Uhr)

Für den TSV Münnerstadt (3./27) steht die letzte Heimpartie des Jahres auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Thomas Dietz empfängt zum Landkreisderby den FC 06 Bad Kissingen (11/18), welcher sichtlich im Aufwind ist. Die "Nägelsieder" selbst können mit dem bisher Erreichten sehr zufrieden sein. Man befindet sich in Schlagdistanz zu den ersten beiden Plätzen. Allerdings liegt Thomas Dietz die vergangene Partie in Knetzgau, als man beim Aufsteiger 1:4 unterlag, schwer im Magen. Auf eigenem Platz hat die Dietz-Elf eine starke Bilanz und dort nur gegen Gochsheim den Kürzeren gezogen. Diese Positiv-Statistik wollen die Nägelsieder weiter ausbauen und vorne in der Tabelle dabeibleiben. "Für uns stellt sich jetzt raus, welche sportlichen Perspektiven wir nach der Winterpause haben. Bad Kissingen ist ein gefährlicher Gegner, der sich stärker als noch im Hinspiel präsentieren wird", so Dietz. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Lucas Fleischmann und Lukas Schmittzeh, während der zuvor kurzfristig ausgefallene Tobias Kröckel wohl einsatzfähig ist. Im Lager des FC 06 Bad Kissingen freut man sich über den Aufwärtstrend. Zehn Zähler aus den vergangenen vier Spielen holten die 06er und konnten sich damit von den Abstiegsrängen lösen. FC-Coach Mario Wirth möchte auch in Münnerstadt nicht leer ausgehen: "Der TSV ist eine spielstarke Mannschaft mit top Einzelspielern. Niklas Markart ist dort für mich seit Jahren der kompletteste Kicker, der hat alles. Dann haben sie vorne noch Leute wie Simon Snaschel und Julian Göller, zudem eine stabile Defensive. Es wird schwer für uns, aber wir probieren alles - mit großer Laufbereitschaft, aber auch mit spielerischen Mitteln." Fehlen wird im 06-Kader Darko Aleksoski, dessen Knieverletzung aber wohl nicht so schlimm ist wie zunächst befürchtet.



TSV Rannungen - TSV/DJK Wiesentheid (Sonntag, 14 Uhr)

Es wurde für den TSV Rannungen (15./10) auch mal Zeit. Lange mühten sich die Kicker von Trainer Klaus Seufert umsonst, doch beim Kellerduell in Sömmersdorf durfte man endlich wieder einen Sieg feiern. Dass dieser mit 8:1 unerwartet hoch ausfiel, sollte zwar nicht überbewertet werden, dürfte aber Selbstvertrauen geben. Am Sonntag kommt der TSV/DJK Wiesentheid (10./19) an den Wasserturm. Ein Gegner, gegen den die "Gücker" im Hinspiel zwar mit 2:0 den Kürzeren zogen, der aber dennoch keiner der übermächtigen Sorte sein sollte. "Wiesentheid hatte im Hinspiel einen Lauf, wir hatten uns dort zwar vernünftig präsentiert, aber letztlich verdient verloren", sagt Seufert. Gerade in der Fremde ist die Mannschaft von Trainer Stefan Schoeler bei zwei Siegen und fünf Niederlagen nicht ganz so sattelfest wie auf eigenem Geläuf. Seuferts Team konnte beim jüngsten Kantersieg in weiten Teilen überzeugen und die Trainervorgabe umsetzen. Vor allem Fabian Erhard zeigte sich mit vier Treffern ungemein torgefährlich. Diese Präsenz vor des Gegners Tor kann auch gegen Wiesentheid wieder ein Schlüssel zum Erfolg werden.



SV-DJK Unterspiesheim - FC Thulba (Sonntag, 14 Uhr)

"Wir wollen aus den letzten beiden Spielen noch einen Sieg landen, dann hätten wir eine überragende Vorrunde schön abgerundet", lautet die Vorgabe von Victor Kleinhenz. Der Spielertrainer des FC Thulba (1./35) steht mit seinem Team vor den Matches beim SV-DJK Unterspiesheim (5./25) und zum Abschluss gegen den Vorjahreszweiten Oberschwarzach. Der Aufsteiger und Bezirksliga-Herbstmeister leistete bisher in der Tat tolle Arbeit, was auch jüngst im Heimspiel gegen Gochsheim (2:2) wieder zum Tragen kam. Mit dem Gastspiel in Unterspiesheim treffen die Frankonen auf einen Gegner, der traditionell unangenehm zu bespielen ist und dem Thulbas Coach mit Respekt begegnet: "Sie haben mittlerweile sehr viel Bezirksliga-Erfahrung und konnten sich in dieser Saison bisher in der Spitzengruppe festsetzen. Unterspiesheims Defensive ist sehr kompakt und vorne haben sie mit Dominik Seufert sowie Johannes Nunn Akteure, die immer für ein Tor gut sind." Zuletzt unterlag die Truppe von Trainer Reinhard Seger allerdings in Wiesentheid mit 1:3 und durften am vergangenen Spieltag witterungsbedingt nur zusehen.



SV Riedenberg - SV Sömmersdorf (Sonntag, 14 Uhr)

Über die jüngsten zwei Niederlagen in Serie ist Marius Kubo alles andere als glücklich. Dem 1:2 in Bad Kissingen folgte ein 2:4 beim Tabellenzweiten in Geesdorf. Die Ansprüche sind etwas gestiegen beim SV Riedenberg (7./24) in dieser Saison, spielt man doch guten, durchdachten Fußball. Am Wochenende spielt Riedenberg gegen den SV Sömmersdorf (16./9). Der Aufsteiger aus dem Landkreis Schweinfurt um Spielertrainer Daniel May erlebte am vergangenen Wochenende sein Waterloo, als man auf eigenem Platz Schlusslicht Rannungen mit 1:8 unterlag und selbst die rote Laterne übernahm. "Das wird ein ganz anderes Spiel. Unser Ballbesitzspiel tritt da wieder mehr in den Vordergrund. Allerdings müssen wir es im letzten Drittel vor des Gegners Tor diesmal besser machen und uns für unseren hohen Aufwand belohnen", so Riedenbergs Coach, der mit der Entwicklung der Truppe absolut zufrieden ist und vor allem die Automatismen vom Umschalten Offensive auf Defensive lobt. Allerdings sieht Kubo auch einen gewissen Kräfteverschleiß, so zog sich Finnian Carton in Geesdorf eine Muskelverletzung zu und fällt aus. Dafür dürfte Manuel Schuhmann wieder an Bord sein. Fraglich ist noch der Einsatz von Christoph Dorn, der als Mittelfeldspieler mit sieben Toren Riedenbergs bisher erfolgreichster Schütze ist.