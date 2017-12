Tado Karlovic wird zum Mathematiker

TV/DJK Hammelburg - GSVE Delitzsch (Samstag, 20 Uhr)



#WeißeWeste und #Plus600Zuschauer lauten zumindest in der Diktion der sozialen Medien die Missionen der Hammelburg Volleys (7./19) vor dem letzten Heimspiel 2017. Zum großen Jahresabschluss erwarten die Saalestädter das sächsische Team aus Delitzsch (11./13) und wollen in einer unberechenbaren Liga ihre bisher makellose Bilanz im heimischen "Wohnzimmer Saaletalhalle" behalten. Trainer Tado Karlovic, hauptamtlich Trainer, manchmal auch Philosoph und oft als Psychologe gefragt, gibt vor dem Spiel den Mathematiker: "Wenn man so will, ist das quasi ein Neun-Punkte-Spiel. Gewinnen wir, sind wir neun Punkte weg, verlieren wir, teilen wir die virtuellen Punkte durch drei und Delitzsch ist drei Punkte dran."



Nicht blenden lassen

Dass ein Erfolg in "der lautesten Arena der zweiten Bundesliga" dabei erneut kein Selbstläufer ist, ist selbstredend: "Das wird sicher wieder ein echter Kraftakt und wir werden uns nicht davon blenden lassen, dass die Saison für Delitzsch noch nicht nach Plan verläuft", mahnt der Trainer. Die Truppe aus dem Norden von Leipzig verstärkte sich vor der Saison mit zwei Hochkarätern: Aus Leipzig kam Außenangreifer Wieland Oswald und von Absteiger Dresden gesellte sich der 2,12 Meter Hüne Lukas Maase zu den Sachsen. Der erst 19-jährige Maase, derzeit Dauergast auf den diversen Scoutingzetteln zahlreicher Erstligateams, spielte zusammen mit Hammelburgs Oscar Benner in der Juniorennationalmannschaft und bestritt mit ihm die Weltmeisterschaft in Argentinien.



Zu einem sportlichen Aufeinandertreffen der beiden Mittelblocker wird es diesmal allerdings nicht kommen. "Ich werde dieses Jahr pausieren. Seit Wochen fühle ich mich geschwächt, dachte kurzzeitig sogar an den Wiederausbruch des Pfeiffer'schen Drüsenfiebers, was die Blutuntersuchungen bisher aber zum Glück nicht bestätigen", berichtet Benner über seinen derzeitigen Gesundheitszustand. "Delitzsch ist natürlich gerade über die Netzmitte eine Wucht, sodass uns der Ausfall von Oscar und Mario natürlich doppelt schmerzen wird", sagt Karlovic über die prekäre Situation im Mittelblock.



Saisonziel und Wirklichkeit

Bisher verläuft die Saison für das Team von Trainer Frank Pietzonka anders als erhofft. Zwar konnten am vierten Spieltag noch die starken Rüsselsheimer geschlagen werden, es folgte eine Niederlagenserie, die erst mit dem Tie-Break-Erfolg gegen Leipzig ihr Ende fand. "Wir wollen unter die ersten drei Plätze. Am liebsten ganz an die Spitze", hatten die Vereinsverantwortlichen eigentlich als Saisonziel ausgegeben, mussten diese Ambitionen aber aufgrund von Verletzungssorgen bereits schnell begraben. Vor allem der etatmäßige Zuspieler Felipe Pardini Glaser musste früh in der Saison das Zepter wegen einer Handverletzung abgeben, wird aber gegen die Saalestädter wieder gewohnt virtuos sein Orchester dirigieren. Den Zustand, verletzungsbedingt auf seine Besten verzichten zu müssen, kennt Hammelburgs Headcoach aus den vergangenen Spielzeiten sehr gut und zeigt sich folglich auch empathisch für den bisherigen Saisonverlauf der Gäste: "Kannst du in dieser Liga nicht alles abrufen, dann verlierst du, dazu sind die Teams leistungsmäßig zu dicht beieinander." Karlovic selbst verrät, was auf seinem Wunschzettel steht: "Es ist bald Weihnachten und ich wünsche mir natürlich drei Punkte, allerdings wollten mir meine Jungs diesen Wunsch schon zu oft nicht erfüllen", schmunzelt Karlovic, dessen Mannen bereits fünfmal in dieser Saison über die Distanz von fünf Sätzen gehen mussten.



Ob die TV/DJK-Verantwortlichen am Samstag wieder "ausverkauft" melden dürfen oder die Konkurrenz aus Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkten zu stark ist, zeigt sich um 20 Uhr, wenn es wieder heißt: "Herzlich Willkommen zum Volleytainment in der Saaletalhalle!"