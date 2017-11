Stefan Denner kennt das Tor

FC Elfershausen - SV Machtilshausen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Markus Schmitt (15.), 1:1 Lukas Greubel (80.). Gelb-Rot: Lukas Greubel (85.).

Kein Befreiungsschlag gelang dem FC Elfershausen im Derby gegen Machtilshausen. Auf schwierigem Geläuf gab es nur wenige Torchancen und es entwickelte sich ein spannendes Spiel, das letztlich gerechterweise unentschieden endete. Somit konnten die Gäste zwar einen Platz in der Tabelle gutmachen, verpassten es aber, sich entscheidend von der Abstiegszone abzusetzen. kmb



TSVgg Hausen - SpVgg Sulzdorf 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Patrick Häfner (37., 68., 70.), 4:0 Patrick Fichte (82., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Nils Puchinger (83., Sulzdorf), Frank Harth (88., Sulzdorf).

Einen verdienten Sieg, der durchaus noch höher hätte ausfallen können, fuhr Hausen gegen die SpVgg aus Sulzdorf ein und hält damit den Anschluss an die Spitzengruppe. Trotz Schneeregens und schwieriger Platzverhältnisse wussten die Hausherren nach der Führung das Spiel stets unter Kontrolle zu halten. Patrick Häfner bewies seinen Torinstinkt und stand mehrfach genau da, wo ein Stürmer zu stehen hat. In der Schlussphase zeigte der Unparteiische zweimal die Ampelkarte und schickte zwei Gästespieler vorzeitig in die Kabine. kmb



DJK Weichtungen - TSV Maßbach 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Martin Baumgart (7.), 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 Stefan Denner (41., 47., 53., 78.). Gelb-Rot: Michael John (47., Maßbach).

DJK-Stürmer Stefan Denner hat einen Lauf. Nach seinem Dreierpack im vergangenen Spiel trug er sich gegen Maßbach sogar viermal in die Torschützenliste ein. "Er weiß, wo das Tor steht", lobte Volker Kneuer, "aber er hat auch eine gut funktionierende Mannschaft um sich herum." Zunächst hatte TSV-Spielertrainer Martin Baumgart die Gäste nach einer Ecke in Führung gebracht, doch in der Folge waren die Maßbacher kaum noch gefährlich und schwächten sich kurz nach der Halbzeit zusätzlich mit einem Platzverweis. kmb



SG Sulzfeld/Merkershausen - SpVgg Haard 3:5 (1:3). Tore: 1:0 Philipp Schneider (10.), 1:1 Jan Niklas Kiesel (29.), 1:2 Rene Bartsch (32.), 1:3 Felix Hergenröther (43.), 2:3 Henrik Bauer (57.), 3:3 Ludwig Rothaug (70., Foulelfmeter), 3:4 Vincent Kiesel (72., Foulelfmeter), 3:5 Jan Niklas Kiesel (78.).

Die launische Diva der Liga, die SG Sulzfeld/Merkershausen, wurde ihrem Namen gerecht und verlor bei widrigen äußeren Bedingungen auch das Rückrundenspiel gegen Haard. Allerdings war diese Niederlage vermeidbar. Die Gastgeber erwischten einen guten Start und gingen durch Philipp Schneider in Führung. Mit einem Doppelschlag drehten die Haarder das Ergebnis um und legten vor der Pause noch eine Schippe drauf. Nach Wiederbeginn war Sulzfeld/Merkershausen die bessere Mannschaft und glich aus. Die Freude darüber hielt nur wenige Minuten. rus





Außerdem spielten



SG Alsleben-Eyershausen/Gabolshausen-Untereßfeld - TSV Münnerstadt II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Michael Knysak (15.) 0:2 Fabio Erhard (80.), 1:2 Maximilian Weikert (88.).